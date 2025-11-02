IND W vs SA W: हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, 43 साल पुराने इतिहास को दोहराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बारिश के चलते महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तय से दो घंटे बाद शुरू हुआ। नवी मुंबई में हुई झमाझम बारिश के बाद जब टॉस हुआ था साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरीं। हालांकि, टॉस हराने के साथ ही हरमनप्रीत कौर ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया।

दरअसल, मौजूदा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत ने 9 मैच में 8वीं बार टॉस गंवाया। हरमनप्रीत कौर ने फिसले 11 वनडे मैच में केवल एक बार टॉस जीता है, जबकि एक मैच बारिश के चलते बिना गेंद फेंके रद हो गया था। हरमन ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टॉस जीता है।

43 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की 8 टॉस गंवाने पर हरमनप्रीत कौर ने 43 साल पुराने महिला वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साल 1982 के महिला वर्ल्ड कप में भारत ने 12 मैच में 8 बार टॉस गंवाया था। हालांकि, इंग्लैंड के नाम इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इंग्लैंड ने 1982 वर्ल्ड कप में 13 मैच में 9 बार टॉस गंवाया था।

बता दें कि मैच भारतीय समयानुसार, 2:30 बजे टॉस होना था। हालांकि, बारिश की वजह से इसे आधा घंटा पीछे किया गया है। फिर टॉस का टाइम 3:30 बजे होना था लेकिन दोबारा बारिश आ गई। बारिश जब रूकी तो मैदान सुखाने में समय लगा। जिसकी वजह से 4:32 पर टॉस हुआ और पांच बजे से मैच शुरू हुआ। हालांकि, इस बीच ओवर की कटौती नहीं की गई।