Asia Cup 2025: हारिस रऊफ पर ICC ने लगाया दो मैचों का बैन और मोटा जुर्माना, इन खिलाड़ियों लगी फटकार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने एशिया कप-2025 में मचे कई विवादों को लेकर आज सजा का एलान कर दिया है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुंह की खानी पड़ी है। आईसीसी ने टूर्नामेंट के दौरान दौरान खेले गए मैचों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा किए गए आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर दो मैचों का बैन लगाया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 14, 21 और 28 सितंबर को खेले गए मैचों के दौरान हुई घटनाओं पर एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के सदस्यों ने सुनवाई की। इन तीनों मैचों में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई उकसाने वाली हरकते की थीं।

पहले मैच में मचा बवाल 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला गया था। इसमें रऊफ ने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ स्लेजिंग की थी औ जेट प्लेन गिराने, 6-0 के इशारे कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तंज सका था। इस मैच में भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहरान और हारिस रऊफ को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। सूर्यकुमार यादव पर 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाने के साथ-साथ आईसीसी ने उन्हें दो डीमेरिट अंक भी दिए हैं।

वहीं फरहान को भी इसी मामले में दोषी पाया गया है लेकिन उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। फरहान ने मैच में अर्धशतक पूरा होने के बाद बंदूक चलाने का इशारा किया था। रऊफ को भी इसी अपराध का दोषी पाया गया है और उन्हें भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माने की सजा के साथ-साथ दो डीमेरिट अंक दिए गए हैं।

दूसरे मैच में भी हुआ बवाल वहीं 21 सितंबर को खेले गए दूसरे मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच आक्रामकता चरम पर थी। इस मामले की सुनवाई मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने की। मैच में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी कुछ इशारे किए थे। हालांकि, उन्हें दोषमुक्त पाया गया है। उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बुमराह को मिली चेतावनी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 28 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में विकेट लेने के बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिरने का इशारा किया था और रऊफ को जवाब दिया था। उन पर भी खेल भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे। हालांकि, बुमराह को सिर्फ चेतावनी और एक डीमेरिट अंक देकर छोड़ दिया गया है। इसी मैच में रऊफ ने भी भारत के खिलाफ गलत व्यवहार किया था जिसकी उन्हें सजा मिली है। फाइनल मैच में भी रऊफ को 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है और दो डीमेरिट अंक दिए हैं।