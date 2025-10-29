एशिया कप के बाद घरेलू क्रिकेट में कुटाई, Haris Rauf का बुरा समय पीछा नहीं छोड़ रहा; खतरे में करियर!

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान के प्रमुख तेज गेंदबाज हारिस रउफ का बुरा समय खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्‍तान के घरेलू क्रिकेट काएद-ए-आजम ट्रॉफी में भी उनकी जमकर कुटाई हुई।

सियालकोट के युवा बल्‍लेबाज आशर महमूद ने हारिस रउफ का बुरा हाल किया। रउफ के करियर पर खतरा मंडराने लगा है। आशर महमूद ने हारिस रउफ के खिलाफ 49 गेंदों में 73 रन ठोके। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हारिस रउफ ने अपनी लय हासिल करने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला किया। उन्‍होंने काएद-ए-आजम ट्रॉफी में इस्‍लामाबाद का प्रतिनिधित्‍व किया। हालांकि, चीजें उनके लिए बद से बदतर होती गईं। आशर महमूद ने हारिस की गेंदों पर 10 चौके और तीन छक्‍के जड़े।

रउफ ने अपनी गेंदबाजी की गति 140 किमी प्रति घंटे तक रखी, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। महमूद ने बड़ी आसानी से रउफ का सामना किया और शानदार ड्राइव जड़े। पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज ने पहली पारी में 17 ओवर में 82 रन खर्च करके दो विकेट चटकाए। वहीं, दूसरी पारी में उन्‍होंने 10 ओवर में 34 रन दिए और एक सफलता हासिल कर सके।