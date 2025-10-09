Sahibzada Farhan ने ताक पर रखी ICC की चेतावनी, फिर से मनाया 'गन शॉट' जश्न

आईसीसी ने की कार्रवाई

दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी ने दंडित किया। जबकि सुनवाई के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ हरकतें करने के आरोप में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। जहां तेज गेंदबाज पर आक्रामक व्यवहार के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, वहीं फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

प्रमोशनल शूट के दौरान दोहराई गलती

अब इसके कुछ ही सप्ताह साहिबजादा फरहान ने हाल ही में एक प्रमोशनल शूट के दौरान वही हरकत करके विवाद को फिर से हवा दे दी। इस शूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर फरहान की जमकर आलोचना हो रही है। भारतीय फैंस ने उनकी क्लास लगा दी है।