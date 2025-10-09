Sahibzada Farhan ने ताक पर रखी ICC की चेतावनी, फिर से मनाया 'गन शॉट' जश्न
आईसीसी की फटकार साहिबजादा फरहान को रोकने में नाकाम रही। एशिया कप फाइनल के कुछ सप्ताह बाद बंदूक चलाने का जश्न मनाकर विवाद को फिर से जन्म दे दिया था। सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप वायरल हो गई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी की फटकार और चेतावनी का पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान पर कोई असर नहीं पड़ा है। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में 'गन शॉट' जश्न मनाने के कुछ ही हफ्ते बाद वही गलती फिर दोहरा दी।
गौरतलब हो कि 21 सितम्बर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर-4 मैच में फरहान ने अर्धशतक जड़ने के बाद बंदूक चलाने वाला जश्न मनाया। इतना ही नहीं टीम के साथी हारिस रऊफ ने भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों का मजाक उड़ाने के लिए कई मौकों पर 'जेट डाउन' जश्न मनाया।
Sahibzada Farhan's Instagram Post. 🔥⚡#SahibzadaFarhan #CAbat pic.twitter.com/G8eL9Ep92u— CricFollow (@CricFollow56) October 8, 2025
आईसीसी ने की कार्रवाई
दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी ने दंडित किया। जबकि सुनवाई के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ हरकतें करने के आरोप में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। जहां तेज गेंदबाज पर आक्रामक व्यवहार के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, वहीं फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
प्रमोशनल शूट के दौरान दोहराई गलती
अब इसके कुछ ही सप्ताह साहिबजादा फरहान ने हाल ही में एक प्रमोशनल शूट के दौरान वही हरकत करके विवाद को फिर से हवा दे दी। इस शूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर फरहान की जमकर आलोचना हो रही है। भारतीय फैंस ने उनकी क्लास लगा दी है।
आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाए थे फरहान
आईसीसी की कार्रवाई के दौरान फरहान ने कहा, उस समय जश्न बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।
भारत ने जीता खिताब
फरहान ने 28 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल में भी अर्धशतक लगाया था, लेकिन जश्न मनाने से परहेज किया था। हालांकि, उनकी कोशिशें बेकार गईं और भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब बरकरार रखा।
