प्यार में गिरफ्तार! नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, वायरल हुईं कोजी फोटोज
भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक फोटो शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो अपने बेटे के साथ भी मस्तीभरा समय बिताते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बड़ी अपडेट मिली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर माहिका शर्मा के साथ बिताए शानदार लम्हों के फोटो और वीडियो शेयर किए।
इस दौरान हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी बड़ी अपडेट मिली। 32 साल के क्रिकेटर इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज तक फिट होने में जुटे हुए हैं। पांड्या ने कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर काम करते हुए नजर आए।
हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट ट्रेनिंग के फोटो और वीडियो शेयर करके संकेत दिए कि वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वापसी के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और फिर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है।
माहिका के साथ खुशनुमा समय बिताया
हार्दिक पांड्या ने कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो माहिका के साथ प्रार्थना करते हुए नजर आए। इस दौरान हार्दिक-माहिका पारंपरिक वेशभूषा में मंत्रों का जाप करते हुए दिखे। इसके बाद हार्दिक ने माहिका के साथ जिम में बिताए हुए लम्हों के फोटो भी शेयर किए। इस दौरान दिखा कि हार्दिक पांड्या ने माहिका को अपनी गोद में उठाया।
बेटे के साथ मस्तीभरा समय
हार्दिक पांड्या ने इसी पोस्ट में कुछ फोटो और वीडियो अपने बेटे अगस्तया के साथ भी शेयर किए। इसमें हार्दिक कभी अगस्तया को गले लगाते हुए दिखे तो कहीं वो उनके साथ मैदान पर खेलते हुए नजर आए। भारतीय ऑलराउंडर ने इस पोस्ट का कैप्शन दिया, 'मेरे बड़े तीन - परिवार, भगवान और क्रिकेट।'
वापसी पर हार्दिक की नजरें
पता हो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 9 दिसंबर से दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भिड़ेंगी। हार्दिक को उम्मीद है कि सफेद गेंद सीरीज के लिए वो उपलब्ध रहेंगे।
याद दिला दें कि एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बाएं पैर में चोट लगी थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल सके थे। बहरहाल, एशिया कप 2025 खिताब भारत को दिलाने में हार्दिक पांड्या की भूमिका अहम थी। इस चोट के कारण वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके थे।
