Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्यार में गिरफ्तार! नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, वायरल हुईं कोजी फोटोज

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक फोटो शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर ने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्‍ट में कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो अपने बेटे के साथ भी मस्‍तीभरा समय बिताते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बड़ी अपडेट मिली।

    prefferd source google
    Hero Image

    हार्दिक पांड्या और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Pic Credit- Hardik Pandya instagram)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर माहिका शर्मा के साथ बिताए शानदार लम्‍हों के फोटो और वीडियो शेयर किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी बड़ी अपडेट मिली। 32 साल के क्रिकेटर इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज तक फिट होने में जुटे हुए हैं। पांड्या ने कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो अपनी गेंदबाजी और बल्‍लेबाजी पर काम करते हुए नजर आए।

    हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट ट्रेनिंग के फोटो और वीडियो शेयर करके संकेत दिए कि वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वापसी के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और फिर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है।

    माहिका के साथ खुशनुमा समय बिताया

    हार्दिक पांड्या ने कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो माहिका के साथ प्रार्थना करते हुए नजर आए। इस दौरान हार्दिक-माहिका पारंपरिक वेशभूषा में मंत्रों का जाप करते हुए दिखे। इसके बाद हार्दिक ने माहिका के साथ जिम में बिताए हुए लम्‍हों के फोटो भी शेयर किए। इस दौरान दिखा कि हार्दिक पांड्या ने माहिका को अपनी गोद में उठाया।

    mahika

    बेटे के साथ मस्‍तीभरा समय

    हार्दिक पांड्या ने इसी पोस्‍ट में कुछ फोटो और वीडियो अपने बेटे अगस्‍तया के साथ भी शेयर किए। इसमें हार्दिक कभी अगस्‍तया को गले लगाते हुए दिखे तो कहीं वो उनके साथ मैदान पर खेलते हुए नजर आए। भारतीय ऑलराउंडर ने इस पोस्‍ट का कैप्‍शन दिया, 'मेरे बड़े तीन - परिवार, भगवान और क्रिकेट।'

    agastyahardik

    वापसी पर हार्दिक की नजरें

    पता हो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 9 दिसंबर से दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भिड़ेंगी। हार्दिक को उम्‍मीद है कि सफेद गेंद सीरीज के लिए वो उपलब्‍ध रहेंगे।

    insidehardik

    याद दिला दें कि एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बाएं पैर में चोट लगी थी। इसके बाद वो पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच नहीं खेल सके थे। बहरहाल, एशिया कप 2025 खिताब भारत को दिलाने में हार्दिक पांड्या की भूमिका अहम थी। इस चोट के कारण वो ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज में हिस्‍सा नहीं ले सके थे।

    यह भी पढ़ें: साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल ने गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले एक पैड पहनकर क्‍यों की बल्‍लेबाजी? बड़ी वजह सामने आई

    यह भी पढ़ें: स्पिनरों से निपटने के लिए गौतम गंभीर ने अपनाया पुराना नुस्खा, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना