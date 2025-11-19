प्यार में गिरफ्तार! नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, वायरल हुईं कोजी फोटोज

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर माहिका शर्मा के साथ बिताए शानदार लम्‍हों के फोटो और वीडियो शेयर किए।

इस दौरान हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी बड़ी अपडेट मिली। 32 साल के क्रिकेटर इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज तक फिट होने में जुटे हुए हैं। पांड्या ने कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें वो अपनी गेंदबाजी और बल्‍लेबाजी पर काम करते हुए नजर आए।