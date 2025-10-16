Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरभजन सिंह खेलेंगे अबू धाबी टी10 लीग, इस टीम का बनेंगे हिस्सा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    हरभजन जिस टीम एस्पिन स्टैलियन्स से जुड़े हैं, वो AMH Sports द्वारा लॉन्च की गई है। यह यूएई की पहली स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी है। एस्पिन स्टैलियन्स की शुरुआत अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, अबू धाबी टूरिज्म और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सहयोग से हुई है। टीम का स्वामित्व अहमद खोरी के पास है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अबू धाबी टी10 लीग से जुड़े हरभजन सिंह।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह एक बार फिर मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। वह एक बार फिर अपना जादू जलवा बिखेरने को तैयार हैं। इस बार वह अबू धाबी टी10 लीग में एस्पिन स्टैलियन्स की तरफ से खेलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरभजन जिस टीम एस्पिन स्टैलियन्स से जुड़े हैं, वो AMH Sports द्वारा लॉन्च की गई है। यह यूएई की पहली स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी है। एस्पिन स्टैलियन्स की शुरुआत अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, अबू धाबी टूरिज्म और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सहयोग से हुई है। टीम का स्वामित्व अहमद खोरी के पास है।

    2017 से हो रहा आयोजन

    बता दें, टी10 लीग का आयोजन साल 2017 से हो रहा है। इस लीग के अब तक 8 सीजन खेले जा चुके हैं। इस लीग में हर मैच 10-10 ओवर के होते हैं और प्रत्येक मैच की अवधि लगभग 90 मिनट होती है। आईसीसी ने 2018 में इस लीग को एक अर्ध-पेशेवर क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी थी।

    यूएई बना क्रिकेट का उभरता हुआ केंद्र

    एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान के नेतृत्व में यूएई अब तेजी से वर्ल्ड क्रिकेट का उभरता केंद्र बन रहा है। हाल ही में यूएई में एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था। वहीं, अबू धाबी टी10 लीग ने अपनी खास पहचान बना ली है।

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

    गौरतलब हो कि हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट में 103 मैच खेलते हुए 417 विकेट चटकाए। उनके नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज हैं। साल 2021 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था। इस साल वह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में इंडिया चैंपियंस टीम का हिस्सा थे।

    यह भी पढ़ें- IND vs ENG: भारत के लिए नंबर-3 पर किसे खेलना चाहिए? हरभजन सिंह ने इस बल्‍लेबाज को बताया अपना फेवरेट