हरभजन सिंह खेलेंगे अबू धाबी टी10 लीग, इस टीम का बनेंगे हिस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह एक बार फिर मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। वह एक बार फिर अपना जादू जलवा बिखेरने को तैयार हैं। इस बार वह अबू धाबी टी10 लीग में एस्पिन स्टैलियन्स की तरफ से खेलेंगे।

हरभजन जिस टीम एस्पिन स्टैलियन्स से जुड़े हैं, वो AMH Sports द्वारा लॉन्च की गई है। यह यूएई की पहली स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी है। एस्पिन स्टैलियन्स की शुरुआत अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, अबू धाबी टूरिज्म और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सहयोग से हुई है। टीम का स्वामित्व अहमद खोरी के पास है।

2017 से हो रहा आयोजन बता दें, टी10 लीग का आयोजन साल 2017 से हो रहा है। इस लीग के अब तक 8 सीजन खेले जा चुके हैं। इस लीग में हर मैच 10-10 ओवर के होते हैं और प्रत्येक मैच की अवधि लगभग 90 मिनट होती है। आईसीसी ने 2018 में इस लीग को एक अर्ध-पेशेवर क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी थी।

यूएई बना क्रिकेट का उभरता हुआ केंद्र एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान के नेतृत्व में यूएई अब तेजी से वर्ल्ड क्रिकेट का उभरता केंद्र बन रहा है। हाल ही में यूएई में एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था। वहीं, अबू धाबी टी10 लीग ने अपनी खास पहचान बना ली है।