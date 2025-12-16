GT IPL 2026 Playing 11: गिल की कप्तानी में पहला खिताब पक्का? सबसे धांसू होगी गुजरात की प्लेइंग इलेवन!
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात टाइटन्स ने मंगलवार को अबूधाबी में संपन्न हुई मिनी नीलामी में कुल पांच खिलाड़ी खरीदे, जिसमें से तीन विदेशी रहे। फ्रेंचाइजी ने कैरेबियाई ऑलराउंडर जेसन होल्डर पर सबसे ज्यादा रकम 7 करोड़ रुपये खर्च किए। इंग्लिश ओपनर टॉम बैंटन को बेस प्राइस में पाकर गुजरात ने चतुराई दिखाई।
गुजरात ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की है। टीम में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का अच्छा संयोजन है। पिछले साल चोटिल होकर बाहर हुए ग्लेन फिलिप्स के इस सीजन उपलब्ध रहने से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलेगी। हार्दिक की कप्तानी में टीम एक खिताब जीत चुकी है। गिल की कप्तानी टीम पहला और अपना दूसरा खिताब जीतना चाहेगी।
तगड़ी बैटिंग लाइन-अप
साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने बढ़िया काम किया है। जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान अपनी पावर हिटिंग से मैच का रुख बदलने में सक्षम है। मानव सुथार टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने में माहिर हैं।
वॉशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। राशिद खान की बल्लेबाजी भला कौन भूल सकता है। जरूरत पड़ने पर वह भी लंबे शॉट लगा सकते हैं। टीम में आर साई किशोर और राशिद मौजूद हैं।
तेज गेंदबाजी में धार
टीम के पास कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा जैसे अनुभवी और युवा गेंदबाज मौजूद हैं। हेड कोच आशीष नेहरा इनका अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानते हैं। कुल मिलाकर टीम का हर विभाग पैक है।
IPL 2026 में Gujrat Titans की संभावित Playing 11:-
साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, साई किशोर
Gujrat Titans IPL 2026 Full Squad
अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अर्शद खान, निशांत सिंधू, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, अशोक शर्मा (90 लाख रुपये), जेसन होल्डर (7 करोड़ रुपये), पृथ्वी राज (30 लाख रुपये), ल्यूक वुड (75 लाख रुपये) और टॉम बैंटन (2 करोड़ रुपये)।
