    क्रिस गेल-प्रवीण कुमार और मार्टिन गप्टिल के साथ हुआ धोखा, रातोंरात गायब हुए जम्मू-कश्मीर प्रीमियर लीग के आयोजक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:35 PM (IST)

    श्रीनगर में खेली जा रही निजी क्रिकेट लीग इंडियन हेवन प्रीमियर लीग विवादों में घिर गई है। क्योंकि आयोजक खिलाड़ियों और अधिकारियों को धोखा देकर और बकाया बिलों के साथ शहर से भाग गए हैं। वहीं, होटल में ठहरे खिलाड़ियों को घर जाने के लिए कहा दिया गया है।

    इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के आयोजक फरार। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में खेली जा रही एक निजी क्रिकेट लीग, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग विवादों में घिर गई है। बताया जा रहा है कि आयोजक टूर्नामेंट के बीच में ही खिलाड़ियों और अधिकारियों को ठगने के बाद राज्य से भाग गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जिस होटल में खिलाड़ियों और अधिकारियों को ठहराया गया था, उसका बिल भी नहीं चुकाया गया था। इसके कारण होटल अधिकारियों ने खिलाड़ियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है।

    इस लीग में क्रिस गेल, प्रवीण कुमार, मार्टिन गप्टिल और परवीज रसूल जैसे क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल थे। यह टूर्नामेंट 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाना था। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में आठ टीमें हिस्सा ले रही थीं। इस टूर्नामेंट को जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का समर्थन प्राप्त था। यह लीग श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही थी।

    होटल में फंसे खिलाड़ी

    अब यह पता चला है कि सरकार ने बिना किसी उचित पृष्ठभूमि जांच या सत्यापन प्रक्रिया के आयोजकों के लिए रास्ते खोल दिए थे। होटल प्रबंधन के साथ खिलाड़ियों को उनके परिवारों के साथ घर जाने को कह दिया गया है। लगभग 40 खिलाड़ी होटल में हैं। अब तक सरकार की ओर से खिलाड़ियों को धोखा देने के लिए आयोजकों के खिलाफ किसी भी जांच प्रक्रिया या कार्रवाई के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

