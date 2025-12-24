'गंभीर किधर है देख रहा है ना', विजय हजारे ट्रॉफी में दिखा रोहित का हिटमैन अवतार तो फैंस ने लगाए जमकर नारे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू क्रिकेट में वनडे प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन ही दिन शतकों का अंबार लग गया। बुधवार को रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बीच वैभव सूर्यवंशी, सकीबुल गनी जैसे युवा सितारों ने भी चमक बिखेरी। सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले रोहित शर्मा ने बिल्कुल 'हिटमैन' शैली में शतकीय पारी खेलकर गुलाबी शहर के क्रिकेटप्रेमियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शानदार तोहफा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिखा रोहित का हिटमैन अवतार, 62 गेंद में जड़ा शतक सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले रोहित शर्मा ने बिल्कुल 'हिटमैन' शैली में शतकीय पारी खेलकर गुलाबी शहर के क्रिकेटप्रेमियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शानदार तोहफा दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए 20000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में जमा थे। रोहित ने 37वां लिस्ट ए शतक जमाते हुए 93 गेंदों में 155 रन बनाए। रोहित ने सिक्किम के अनुभवहीन गेंदबाजों के सामने 62 गेंद में शतक और 91 गेंद में 150 रन बनाए।

इस पारी में उनके शानदार पूल, हवाई शॉट्स और स्वीप शाट देखने को मिले। ऐसा लगा रहा था कि लोग अपने पसंदीदा गायक के कन्सर्ट में आए हैं जो एक के बाद एक हिट गाने सुना रहा है। बीसीसीआई के निर्देश, राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के सामने खुद को साबित करने की चाह या स्टार संस्कृति खत्म करने की मुख्य कोच की इच्छा, इन सबसे परे यह दिन अपने हीरो को खेलते देखने आए प्रशंसकों के नाम था। स्टेडियम से रवाना होने तक रोहित के बल्ले से निकले 18 चौके और 9 छक्के उन्हें संतुष्ट करने के लिए काफी थे।