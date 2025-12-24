Language
    'गंभीर किधर है देख रहा है ना', विजय हजारे ट्रॉफी में दिखा रोहित का हिटमैन अवतार तो फैंस ने लगाए जमकर नारे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    विजय हजारे ट्रॉफी में शतक बनाने के बाद रोहित शर्मा। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू क्रिकेट में वनडे प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन ही दिन शतकों का अंबार लग गया। बुधवार को रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बीच वैभव सूर्यवंशी, सकीबुल गनी जैसे युवा सितारों ने भी चमक बिखेरी। सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले रोहित शर्मा ने बिल्कुल 'हिटमैन' शैली में शतकीय पारी खेलकर गुलाबी शहर के क्रिकेटप्रेमियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शानदार तोहफा दिया।

    दिखा रोहित का हिटमैन अवतार, 62 गेंद में जड़ा शतक

    सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले रोहित शर्मा ने बिल्कुल 'हिटमैन' शैली में शतकीय पारी खेलकर गुलाबी शहर के क्रिकेटप्रेमियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शानदार तोहफा दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए 20000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में जमा थे। रोहित ने 37वां लिस्ट ए शतक जमाते हुए 93 गेंदों में 155 रन बनाए। रोहित ने सिक्किम के अनुभवहीन गेंदबाजों के सामने 62 गेंद में शतक और 91 गेंद में 150 रन बनाए।

    इस पारी में उनके शानदार पूल, हवाई शॉट्स और स्वीप शाट देखने को मिले। ऐसा लगा रहा था कि लोग अपने पसंदीदा गायक के कन्सर्ट में आए हैं जो एक के बाद एक हिट गाने सुना रहा है। बीसीसीआई के निर्देश, राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के सामने खुद को साबित करने की चाह या स्टार संस्कृति खत्म करने की मुख्य कोच की इच्छा, इन सबसे परे यह दिन अपने हीरो को खेलते देखने आए प्रशंसकों के नाम था। स्टेडियम से रवाना होने तक रोहित के बल्ले से निकले 18 चौके और 9 छक्के उन्हें संतुष्ट करने के लिए काफी थे।

    फैंस ने लगाए जमकर नारे

    स्टेडियम के भीतर 'मुंबईचा राजा रोहित शर्मा' और 'दाल बाटी चूरमा, रोहित शर्मा सूरमा', 'गंभीर किधर है, देख रहा है ना' के नारे सुनाई दे रहे थे। जब दर्शकों को पता चला कि मुंबई फील्डिंग कर रही है तो हर किसी की जुबां पर एक ही दुआ थी कि सिक्किम की टीम जल्दी आउट हो जाए ताकि उन्हें रोहित की बल्लेबाजी देखने को मिले। सिक्किम ने सात विकेट पर 236 रन बनाए। मुंबई ने दो विकेट पर 237 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया।

