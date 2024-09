इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 11 सितंबर से होगी। पहला मैच यूटिलिटा बाउल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 13 सितंबर को सोफिया गार्डन में और आखिरी 15 सितंबर को अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इसके बाद 19 सितंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी।

