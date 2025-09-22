Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 मैचों में बनाया सिर्फ 1 रन, अब 29 की उम्र में ही लिया संन्यास; वनडे वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को झटका

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर ने 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया और इंग्लैंड के लिए 9 वनडे और 26 टी20 मैच खेले। उनका ये फेैसला 30 सितंबर से शुरू हो रहे वनडे महिला वर्ल्ड कप से पहले आया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फ्रेया डेविस ने 29 साल की उम्र में लिया संन्यास

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। इससे पहले इंग्लैंड की एक क्रिकेटर ने खेल को अलविदा कहने का फैसला किया है। इस खिलाड़ी ने महज 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास का एलान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खिलाड़ी का नाम है फ्रेया डेविस। डेविस ने 14 साल की उम्र में ससेक्स के लिए डेब्यू किया था। काउंटी ने एक बयान जारी कर डेविस के क्रिकेट को अलविदा कहने की जानकारी दी। बयान में लिखा है, "फ्रेय डेविस ने 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है।"

    ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

    डेविस ने साल 2019 में इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला था। 24 मार्च को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था जो उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी था। इसी साल के अंत में यानी 14 दिसंबर 2019 को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुआलालम्पुर में अपना वनडे डेब्यू किया था। वह इंग्लैंड के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाईं।

    डेविस ने इंग्लैंड के लिए नौ वनडे मैच खेले जिनमें 10 विकेट लेने के अलावा 13 रन बनाए। 26 टी20 मैचों में इस तेज गेंदबाज ने 23 विकेट लिए। टी20 में उनको सिर्फ एक बार बल्लेबाजी का मौका मिला जिसमें उन्होंने एक रन बनाया। ये एक रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में सात मार्च 2021 को खेले गए मैच में बनाया।

    2010 में ससेक्स के लिए किया डेब्यू

    लंबे कद की इस खिलाड़ी ने साल 2010 में ससेक्स के लिए अपना पहला टी20 मैच खेले है। तब वह सिर्फ 14 साल की थीं। अपना पहला मैच डेविस ने मिडिलसेक्स के खिलाफ खेला था। दो साल बाद सोमरसेट के खिलाफ उन्होंने काउंटी के लिए अपना पहला वनडे खेला था। वह 2013 में काउंटी चैंपियनशिप जीतने वाली ससेक्स टीम का अहम हिस्सा थीं। ससेक्स के अलावा उन्होंने लंदन स्प्रिट, वेल्श फायर, सदर्न वाइपर्स और हैम्पशर के लिए भी क्रिकेट खेला।

    यह भी पढ़ें- ENG vs SA: इंग्लैंड की तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड बुक हो गई तितर-बितर, बदल गया टी20 का इतिहास

    यह भी पढ़ें- IRE vs ENG: इंग्लैंड को हराने के लिए आयरलैंड ने चला बड़ा दांव, कनाडा के खिलाड़ी को दी टी20 टीम में जगह