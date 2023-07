नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत 'ए' (IND vs PAK) की टीम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान 'ए' के विरुद्ध रविवार को होने वाले इमर्जिंग एशिया कप (Emerging Asia Cup Final 2023) क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में उतरेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों में किसी को जीत का प्रबल दावेदार कहना मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय टीम की फार्म को देखते हुए उसे इस मैच में जीत का दावेदार माना जा रहा है।

भारतीय टीम इस मैच में इसलिए भी बढ़े मनोबल के साथ उतरेगी क्योंकि, उसने लीग चरण में पाकिस्तान को हराया था। भारतीय खिलाड़ियों को हालांकि अति आत्मविश्वास से बचना होगा, जिसके कारण बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में एक समय टीम मुश्किल में दिख रही थी।

बांग्लादेश के खिलाफ आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम 211 रन पर आउट हो गई थी। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई तथा 18वें ओवर तक उसका स्कोर एक विकेट पर 94 रन था। इसके बाद भारतीय स्पिनरों निशांत सिंधू और मानव सुतार ने शानदार गेंदबाजी करके बांग्लादेश को 160 रन पर आउट कर दिया।

The finals of the #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup will have open seating for all to come and enjoy the last match of the tournament!

We would like to invite you all to be front and centre as India 'A' and Pakistan 'A' face off in a match for the history books! #ACC pic.twitter.com/7gFBqOPAhQ