नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। अनुभवी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए दक्षिण जोन की टीम से विकेटकीपर-बल्लेबाज बाबा इंद्रजीत को बाहर करने पर सवाल उठाया है। इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व की छह टीमों को शामिल किया जाएगा।

इन खिलाड़ियों को मिली जगह-

टूर्नामेंट के 28 जून से 14 जुलाई के बीच होने की उम्मीद है। मंगलवार 13 जून को सभी संघों के चयनकर्ताओं की बैठक के बाद दक्षिण क्षेत्र की टीम का एलान हुआ। टीम में हनुमा विहारी को कप्तान और मयंक अग्रवाल को उप-कप्तान घोषित किया गया। टीम में केएस भरत, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा जैसे अन्य सितारे शामिल हैं। हालांकि आखिरी बार मार्च 2023 में लिस्ट-ए मैच खेलने वाले इंद्रजीत को टीम में जगह नहीं दी गई है।

दिनेश कार्तिक ने कमेटी से पूछा सवाल-

कार्तिक ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि "मैं इन दिनों सिलेक्शन कमेटी को समझ नहीं पा रहा हूं। बाबा इंद्रजीत ने मार्च 2023 के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के खिलाफ शेष भारत के लिए खेला था, लेकिन उसके बाद कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं हुआ। अब दलीप ट्रॉफी में दक्षिण जोन के लिए इंद्रजीत को टीम में जगह नहीं मिली है। क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों ?

I DONT understand selection committee these days

BABA INDRAJITH plays for Rest of India against MP in the first week of March 2023.

There has been no first class matches post that , but he doesn't feature for SOUTH ZONE in the duleep trophy.

Can someone tell me why??#bcci