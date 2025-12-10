लंदन स्पिरिट के बल्लेबाजी कोच और मेंटर बने दिनेश कार्तिक, 2026 में शुरू करेंगे कोचिंग का एक नया अध्याय

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी के बल्लेबाजी कोच रहे दिनेश कार्तिक द हंड्रेड में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। द हंड्रेड की टीम लंदन स्पिरिट ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को मेंस टीम का बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है।

दिनेश कार्तिक, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सपोर्ट स्टाफ में भी इसी पद पर थे, हेड कोच एंडी फ्लावर और क्रिकेट निदेशक मो बोबाट के साथ फिर से जुड़ेंगे। इन दोनों को भी आईपीएल फ्रेंचाइजी में इसी तरह की भूमिकाओं में नियुक्त किया गया है।

लंदन स्पिरिट ने किया स्वागत

बोबट ने कार्तिक की नियुक्ति पर कहा, डीके कार्तिक का लंदन स्पिरिट में स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। वे हमारे खेल में एक मौलिक विचारक हैं और लघु प्रारूप तथा फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनका व्यापक अनुभव हमारे लिए अमूल्य साबित होगा। उनके साथ काम करना भी बेहद सुखद है और वे अपने हर काम में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह भर देते हैं।

टीम का रहा है खराब प्रदर्शन

स्पिरिट ने पिछले दो सीजन में 16 मैचों में कुल चार जीत हासिल की हैं और 2024 में सबसे निचले स्थान पर और 2025 में सातवें स्थान पर रही। उम्मीद करेगी कि यह तिकड़ी आरसीबी के जादू को दोहराए, जिसने छह महीने पहले फ्रेंचाइजी को आईपीएल खिताब दिलाया था।