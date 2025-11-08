Language
    Hong Kong Super 6: एक दिन में टीम इंडिया दो बार हुई उलटफेर का शिकार, कुवैत और यूएई ने दी पटखनी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    हॉन्ग कॉन्ग सुपर 6 टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मात देकर जीत के साथ शुरुआत करने वाली टीम इंडिया को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है। ये हार उसे दो छोटी टीमों से मिली हैं। 

    भारत को मिली दो हारें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। पाकिस्तान को मात देने के बाद भारतीय टीम को शनिवार को कुवैत के हाथों हार झेलनी पड़ी। सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि भारत को यूएई से भी हार का सामना करना पड़ा है।

    यूएई ने भारत को चार विकेट से मात दी। वहीं कुवैत ने टीम इंडिया को 27 रनों से हराया। इससे पहले भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी। उसने पाकिस्तान को हराया था। ये जीत उसे डकवर्थ लुइस नियम के मुताबिक मिली थी।

    कुवैत के साथ मैच हार का हाल

    कुवैत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसके लिए कप्तान यासिन पटेल ने 14 गेंदों पर दो चौके और आठ छक्कों की मदद से नाबाद 58 रनों की पारी खेली। बिलाल ताहिर ने नौ गेंदों पर 25 रन बनाए जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल रहे।

    भारतीय टीम इस स्कोर के सामने 5.4 ओवरों में 79 रन ही बना सकी और 79 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए अभिमन्यू मिथुन ने नौ गेंदों पर 26 रन बनाए। शाहबाज नदीम ने आठ गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली।

    यूएई के खिलाफ भी फेल

    वहीं यूएई के खिलाफ भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने निराश किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 107 रन बनाए। यूएई ने ये टारगेट दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए अभिमन्यू मिथुन ने 16 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए।

    दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर चार चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 42 रनों की पारी खेली। यूएई के लिए कप्तान खालिद शाह ने 14 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। मोहम्मद अरफान ने पांच गेंदों पर नाबाद 20 रन बना टीम को जीत दिलाई।