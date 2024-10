Irani Cup: करीब आकर भी शतक से दूर रह गए Dhruv Jurel, एक गलती ने कर दिया बड़ा नुकसान, देखें Video

ध्रुव अगर इस गेंद को छोड़ देते या डिफेंस कर लेते तो शायद अपना विकेट बचा लेते और शतक पूरा कर लेते। ध्रुव ने इस मैच में फर्स्ट क्लास में अपने 1000 रन भी पूरे किए। अब उनके 26 पारियों में कुल 1,085 रन हो गए हैं। इसी साल ध्रुव ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया था।

Partnership Breaker! 🙌



Shams Mulani breaks the 165-run stand as he has Dhruv Jurel (93) caught behind.



An excellent catch from Hardik Tamore 👏



Jurel misses out on his ton as a fine innings ends 👌#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKh pic.twitter.com/QD7bTR5TMh