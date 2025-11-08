Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नंबर तीन की कमी पूरी कर सकते हैं ध्रुव जुरैल, साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दमदार पारी खेल ठोकी दावेदारी

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    पहली पारी में नाबाद 132 रन बनाने वाले ध्रुव जुरैल ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 170 गेंदों पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाए। उनकी इन पारियों की बदौलत भारत-ए ने दक्षिण अफ्रीका-ए के सामने 417 रन का विशाल लक्ष्य रखा। तीसरे दिन भारत-ए ने दूसरी पारी 78/3 से आगे शुरू की।

    prefferd source google
    Hero Image

    ध्रुव जुरैल ने जड़ा लगातार दूसरा शतक।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वे उसका पूरा फायदा उठाना जानते हैं। बेंगलुरु के बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में खेले जा रहे भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच चार दिवसीय मुकाबले में उन्होंने दोनों पारियों में शतकीय प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली पारी में नाबाद 132 रन बनाने वाले ध्रुव जुरैल ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 170 गेंदों पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाए। उनकी इन पारियों की बदौलत भारत-ए ने दक्षिण अफ्रीका-ए के सामने 417 रन का विशाल लक्ष्य रखा। तीसरे दिन भारत-ए ने दूसरी पारी 78/3 से आगे शुरू की। कप्तान ऋषभ पंत की अगुआई वाली टीम ने सात विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने बिना किसी नुकसान के 11 ओवर में 25 रन बना लिए थे।

    नंबर तीन की दावेदारी

    भारत को अब दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। मुख्य विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी के बाद जुरैल को बाहर बैठाया जा सकता था लेकिन अब उन्हें मुख्य टीम में तीसरे नंबर पर शुद्ध बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जाना चाहिए। भारतीय टीम लंबे समय से भरोसेमंद नंबर-3 बल्लेबाज की तलाश में है। जुरैल की तकनीक और स्थिरता को देखते हुए उन्हें भविष्य में इस स्थान के लिए विकल्प माना जा सकता है।

    हाल में भारत की टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर खेल रहे साई सुदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वह इस चार दिवसीय मैच की दोनों पारियों में भी कुल 40 रन जोड़ पाए। अभिमन्यु ईश्वरन भी दोनों पारियों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने पहली पारी में 19 और दूसरी में 27 रन बनाए।

    जुरैल की निरंतरता

    जुरैल ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और शुरुआत से ही अपने खेल से प्रभावित किया। इंग्लैंड के विरुद्ध चार टेस्ट मैचों की छह पारियों में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 243 रन बनाए। वहीं, वेस्टइंडीज के विरुद्ध दो टेस्ट में तीन पारियों में एक शतक सहित 175 रन बनाए।

    हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट में वह सिर्फ 12 रन ही बना सके। पंत की अनुपस्थिति में वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू सीरीज के दौरान उनकी विकेटकी¨पग की काफी तारीफ हुई थी। अब दक्षिण अफ्रीका-ए के विरुद्ध सफलता के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जुरैल सिर्फ एक अच्छे विकेटकीपर ही नहीं, बल्कि विश्वसनीय बल्लेबाज के रूप में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

    यह भी पढे़ं- IND A vs SA A: ध्रुव जुरैल ने ठोका लगातार दूसरा नाबाद शतक, खतरे में ऋषभ पंत की जगह!