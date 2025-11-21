Shoaib Akhtar क्रिकेट में अपनी नई पारी खेलने को तैयार, T20 लीग के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। शोएब अख्तर को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ढाका कैपिटल्स ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अख्तर की भूमिका सईद अजमल की तरह होगी। शोएब अख्तर इस दौरान युवा खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई करेंगे। बीपीएल 2026 के नीलामी की तारीख 23 से आगे बढ़कर 30 नवंबर कर दी गई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर क्रिकेट में अपनी नई पारी खेलने को तैयार हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए ढाका कैपिटल्स ने अख्तर को मेंटर नियुक्त किया है।
'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर शोएब अख्तर के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड दर्ज है। अख्तर पहले भी विभिन्न टी20 लीग में सलाहकार की भूमिका के रूप में काम कर चुके हैं।
ढाका ने क्यों चुना
ढाका कैपिटल्स के सीईओ अतिक फहाद ने क्रिकबज से पुष्टि करते हुए कहा, 'हमने शोएब अख्तर को बीपीएल के आगामी सीजन में ढाका कैपिटल्स के मेंटर के रूप में जोड़ा है। हमने अख्तर को दो कारणों से चुना, पहली तो उनकी ब्रांड वैल्यू और दूसरा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।'
एंडोर्समेंट करेंगे अख्तर
ढाका कैपिटल्स की सीईओ ने कहा, 'सीजन शुरू होने से पहले शोएब अख्तर कुछ दिनों के लिए यहां आएंगे। हमने उनके साथ कुछ एंडोर्समेंट करेंगे और इसे खत्म करने के बाद वो चले जाएंगे। फिर सीजन के दौरान वो कुछ मैच देखेंगे और युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। हम पिछले साल सईद अजमल को लेकर आए थे और अख्तर की भूमिका इसी प्रकार होगी।'
50 साल के शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और कुल 444 अंतरराष्ट्रीय विकेट झटके। शोएब अख्तर की मौजूदगी से टीम के अगली पीढ़ी के तेज गेंदबाजों को प्रेरणा मिलेगी।
बीपीएल नीलामी की तारीख में बदलाव
जहां ढाका कैपिटल्स ने अख्तर को अपने साथ जोड़ा, वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शासकीय ईकाई ने घोषणा की है कि 2026 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अब 30 नवंबर को होगी। पहले यह 23 नवंबर को होना थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 12वां सीजन आयोजित होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।