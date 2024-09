CPL 2024: काइल मेयर्स और इविन लुइस ने गेंदबाजों को रुलाया, चोके-छक्कों के साथ जमकर बरसे रिकॉर्ड, क्रिस गेल रह गए पीछे

इसके अलावा ये साझेदारी सीपीएल में किसी भी विकेट के लिए अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इस मामले में इन दोनों ने क्रिस गेल को पीछे किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड गेल और लुइस की जोड़ी के नाम था जिसने 129 रनों की पार्टनरशिप की थी। मेयर्स ने अपनी शतकीय पारी में 54 गेंदों का सामना करते हुए नौ छक्के और सात चौके मारे। मेयर्स ने 62 गेंदों की पारी में छह चौके और सात छक्के मारे।

