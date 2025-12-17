Cricket Tale: कभी हुई थी मौत की भविष्यवाणी, अब IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन; ये है जिंदगी की असली विक्ट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 की मिनी नीलामी में हथौड़ा गिरता है- सोल्ड, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये खरीदा। पूरी दुनिया स्तब्ध! यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अब IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बन गया। KKR और CSK के बीच चली बिडिंग वॉर के बाद, 6 फुट 6 इंच का यह खिलाड़ी कोलकाता का हो गया। लेकिन भाई, ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी जंग की दास्तान, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

एक वो दिन था, जब डॉक्टरों ने ग्रीन के माता-पिता से कहा- 'शायद आपका बच्चा 10-12 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा।' एक आज का दिन है- कैमरन ग्रीन न सिर्फ जिंदा है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर की जान बन चुके हैं। कैमरन ग्रीन इस दुनिया में आए ही CKD (क्रॉनिक किडनी डिजीज) के साथ थे।

जन्म से है किडनी की बीमारी जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था कि उनकी किडनियां सामान्य नहीं हैं। डॉक्टरों ने उनके माता-पिता को साफ-साफ बता दिया- 'यह बीमारी लाइलाज है। किडनी कभी खुद को ठीक नहीं कर सकती। बच्चा शायद 10-12 साल की उम्र भी पार न कर पाए।' उस समय की कल्पना कीजिए... मां-बाप के लिए कितना बड़ा झटका! लेकिन ग्रीन के माता-पिता ने हार नहीं मानी।

पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स दे मां को आता है रोना 10वां जन्मदिन मनाते वक्त वे राहत की सांस ले रहे थे कि उनका बेटा अभी भी जिंदा और स्वस्थ है। ग्रीन ने खुद 2023 में इस राज को खोला था, जब वे वर्ल्ड कप 2023 जीत चुके थे। चैनल-7 को दिए एक इंटरव्यू में भावुक होकर ग्रीन ने बताया, 'मॉम उन पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़कर रो पड़ती थीं। क्योंकि इस बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है और किडनी कभी खुद को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती।'

आज क्रॉनिक किडनी डिजीज के स्टेज-2 के साथ कैमरन ग्रीन जी रहे हैं। एक प्रोफेशनल ऑलराउंडर के तौर पर टॉप स्तर पर बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और फील्डिंग करना शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालता है। ग्रीन के लिए यह चुनौती दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी गलती की गुंजाइश बहुत कम है।

बेहद सख्त है डाइट और ट्रेनिंग ऐसे में उन्हें अपने खान-पान पर कड़ा पहरा रखना पड़ता है। वे अपने आहार में प्रोटीन और नमक की मात्रा को बेहद कम रखते हैं। नमक और प्रोटीन का थोड़ा सा भी असंतुलन उनकी किडनी की स्थिति को गंभीर रूप से बिगाड़ सकता है।

यही कारण है कि वे हर मैच और ट्रेनिंग सत्र के दौरान डाइटीशियन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में रहते हैं। इस मुश्किल सफर में उन्हें अपने पिता का पूरा साथ मिला, जो खुद भी एक ऑलराउंडर थे और उन्होंने ही ग्रीन को कड़ा अभ्यास करवाकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।