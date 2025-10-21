मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं!BCCI अब लेगा कड़ा एक्शन, श्रीलंका और अफगानिस्तान का मिला साथ
भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप-2025 की ट्रॉफी देने से इनकार करने वाले मोहसिन नकवी के खिलाफ बीसीसीआई अब एक्शन में आता दिख रहा है और अब ये मुद्दा आईसीसी तक पहुंचेगा जिसमें नकवी को नुकसान हो सकता है।
पीटीआई, नई दिल्ली: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है और यह अभी तक चैंपियन भारत तक नहीं पहुंची है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के पाकिस्तानी हेड मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के नए पत्र के बावजूद इसे देने से मना कर दिया है।
हालांकि अब इस मामले में अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का समर्थन भारत को मिला है। एसीसी के एक अधिकारी के अनुसार नकवी ने जोर दिया है कि बीसीसीआई का कोई प्रतिनिधि दुबई में संस्था के मुख्यालय आकर उनसे ट्राफी ले ले, लेकिन भारतीय बोर्ड ने इस बात को मना कर दिया है।
आईसीसी तक पहुंचेगी बात
बीसीसीआई अगले महीने आईसीसी की बैठक में यह मामला उठाएगा। जानकारी है कि बीसीसीआई सचिव एवं बीसीसीआई के एसीसी प्रतिनिधि राजीव शुक्ला, श्रीलंका क्रिकेट और अफगानिस्तान समेत दूसरे सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधियों ने पिछले सप्ताह एसीसी अध्यक्ष को भारत को ट्रॉफी देने के बारे में लिखा था। लेकिन उनका जवाब था कि बीसीसीआई से कोई दुबई आकर उनसे ट्रॉफी ले ले। इसलिए वह मामला अभी भी आगे नहीं बढ़ा है।
बीसीसीआई ने कहा 'नो'
वहीं बीसीसीआइ ने साफ जवाब दिया है कि वह उनसे ट्रॉफी नहीं लेगा। ऐसे में इस मामले पर शायद अब आईसीसी बैठक में ही फैसला होगा। ट्रॉफी एसीसी मुख्यालयस में तब से है जब भारतीय टीम ने पुरस्कार समारोह में नकवी से लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह इसे लेकर चले गए थे।
