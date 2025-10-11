Language
    मोहसिन नकवी की जाने वाली है नौकरी, भारत से एशिया कप ट्रॉफी छीनने की मिलेगी सजा!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    एशिया कप-2025 में भारत को ट्रॉफी न देने के बाद महोसिन नकवी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में मात दी थी लेकिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था जो एसीसी के चेयरमैन भी हैं। 

    मोहसिन नकवी की कुर्सी पर मंडराया खतरा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी की नौकी पर खतरा मंडरा रहा है। अगले महीने उनकी नौकरी छीन सकती है और इसका कारण एशिया कप-2025 में उनका भारत को ट्रॉफी न देना होगा।

    पिछले महीने खत्म हुए एशिया कप में मोहसिन नकवी ट्रॉफी छीनकर भाग गए थे क्योंकि टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। टीम इंडिया ने ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण लिया था। बीसीसीआई अगले महीने आईसीसी बैठक में नकवी को आड़े हाथों लेने के मूड में है और हो सकता है कि इसके चलते वह आईसीसी डायरेक्टर के पद को खो सकते हैं।

    ट्रॉफी नहीं दे रहे नकवी

    नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने पास ही रखी है और वह भारत को देने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया है। हालांकि, बीसीसीआई यहां रुकने वाला नहीं है। वह अगले महीने आईसीसी की बैठक में ये मुद्दा उठाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, "ये देखना होगा कि पीसीबी और नकवी पर लंबे समय के लिए क्या सजा मिलेगी क्योंकि उनके पास भारत को ट्रॉफी से महरूम रखने और ट्रॉफी को बीसीसीई को नहीं देने का कोई अधिकार नहीं है।"

    ट्रॉफी इस समय एसीसी के पास है। नकवी 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मैच वाले दिन इसे ग्राउंड से अपने साथ ले गए थे और फिर वापस देने को भी मना कर दिया था। नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने भी टिप्पणी की थी।

    मच गया था बवाल

    एशिया कप-2025 काफी चर्चा में रहा था और इसका कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध रहे। टीम इंडिया ने 14 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम से हाथ तक नहीं मिलाया था। टीम इंडिया ने ऐसा पहलगाम हमले के कारण किया गया था। इसके बाद भारत ने सुपर-4 में भी यही रीत चालू रखी जिसे वह फाइनल तक ले गए। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए।