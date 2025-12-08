रोहित-कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए BCCI ने किया मजबूर? सामने आया बड़ा सच

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और अब वे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दिखे ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BCCI on Rohit Sharma & Virat Kohli: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। किंग कोहली ने 151 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा, जबकि रोहित शर्मा के बल्ले से 146 रन निकले। उन्होंने दो अर्धशतक वनडे सीरीज में लगाए।

    अब दोनों ही दिग्गजों को नई साल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलते हुए देखा जाएगा। हालांकि, इससे पहले दोनों दिग्गज अपनी-अपनी घरेलू टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने वाले हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी हैं।

    दरअसल, बीते कुछ महीनों पहले से विराट कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli & Rohit Sharma) के वनडे फ्यूचर को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन दोनों दिग्गजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से इन बातों को शांत कर दिया है।

    ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि अगर रोहित-कोहली वनडे विश्व कप 2027 में खेलना चाहते हैं तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की हार के बाद बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया था।

    हालांकि, रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई (BCCI) ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी से ये पूछा गया कि क्या बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को कहा है? तो इस पर उन्होंने कहा कि ये फैसला दोनों ने खुद लिया है।

    बीसीसीआई सेलेक्शन कमेटी के चीफ अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों ही घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों को जब समय हो तब ज्यादा-से-ज्यादा खेलने के लिए कह रहे हैं। इसी वजह से माना गया कि रोहित-कोहली ने भी रणजी ट्रॉफी में वापसी की। हालांकि, इंग्लैंड दौरे से पहले दोनों ने मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविा कह दिया था।

    कुछ दिन पहले विराट ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ को सूचित किया था कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। डीडीएसी अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित भी मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से होनी है।

