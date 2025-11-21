IND vs SA 2nd Test pitch report: बरसापारा में किसका चलेगा सिक्का? अनजान पिच पर खेलने उतरेंगे भारत और साउथ अफ्रीका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब यहां कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स में मिली हार के बाद भारतीय टीम वापसी कर सीरीज 1-1 से बराबर करने को देखेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिलचस्प बात यह है कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल के बिना मैदान पर उतरेगी। गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे। इसके अलावा, स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा दूसरे टेस्ट से भी बाहर रहेंगे। चोट की वजह से वह भारत दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह लुंगी एनगिडी को टीम में शामिल किया गया है।

IND vs SA 2nd Test गुवाहाटी पिच रिपोर्ट गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जाएगा। यहां की पिच पर ज्यादातर घरेलू क्रिकेट खेले गए हैं। बरसापारा में लाल मिट्टी से पिच बनाई गई है। इसको लेकर अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार, पिच काफी धीमी रह सकती है।

पिच से स्पिनरों को मदद मिल सकती है और यह टीम इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। यहां वनडे और टी20 मैच हुए हैं। उस हिसाब से यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। ऐसे में तेज गेंदबाज नमी का फायदा उठा सकते हैं। मैच की शुरुआत में बल्लेबाजों को भी इस पिच से कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, पुरानी गेंद से स्पिनर्स मदद हासिल करते हैं।

पंत के लिए परीक्षा की घड़ी गौरतलब हो कि टेस्ट डेब्यू को तैयार गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शनिवार को जब ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका के सामने उतरेगी तो उस पर सीरीज बराबर करने का दबाव होगा। शुभमन गिल को गर्दन की चोट के कारण टीम से रिलीज कर दिया गया है।