PAK vs ENG: बाबर आजम का पाकिस्तान टीम से बाहर जाना तय, सेलेक्टर्स ने कर ली तैयारी

बाबर को कप्तान शान मसूद का समर्थन हासिल है लेकिन सेलेक्टर्स का मानना है कि बाबर के लिए बेहतर है कि वह कुछ दिन आराम पर रहें। बाबर ने दिसंबर-2022 से अर्धशतक नहीं लगाया है। पीसीबी की सेलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद, अशद शफीक, अजहर अली, अलीम दार और हसन चीमा शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि न ही कोच और न ही कप्तान इस बैठक का हिस्सा थे।

- Babar set to be dropped from the 2nd Test against England. (Espncricinfo).