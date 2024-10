फैंस ने जमकर लगाई लताड़

बाबर आजम के खराब प्रदर्शन पर फैंस भड़क गए और यूजर्स ने सोशल मीडिया पर पूर्व पाकिस्‍तानी कप्‍तान की क्‍लास लगाई।

The Highway of Multan suddenly turned into Lord's Day 1 pitch under clouds and Gus Atkinson looked like Jimmy Anderson Feel for Babar Azam 💀 pic.twitter.com/zARTUZ9guz— Nviii Jangid (@NviiiJ25409) October 10, 2024

एक यूजर ने पोस्‍ट किया, ''मुल्‍तान का हाई-वे अचानक बादलों के आते ही लॉर्ड्स के पहले दिन की पिच में तब्‍दील हुआ और गस एटकिंसन एकदम जिमी एंडरसन जैसे दिखने लगे। बाबर आजम के लिए महसूस होता है।''

England score 800+ on a highway but yet Babar Azam score less than 50 runs in the test match. Babar azam becomes a walk wicket. #Pakistan #PakistanCricket #RatanTataPassedAway #RatanTataSir— Om Bansal (@ombansal___) October 10, 2024

वहीं, एक यूजर ने लिखा, ''इंग्‍लैंड ने हाईवे पर 800 से ज्‍यादा का स्‍कोर बनाया, लेकिन टेस्‍ट मैच में अब भी बाबर आजम ने 50 से कम रन बनाए। बाबर आजम चलता विकेट बन गए हैं।''

एक यूजर ने लिखा, ''पाकिस्‍तानी फैंस बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं और वो इन हाईवे पिचों पर खेल भी नहीं सकते।''

Couldn't believe this is same Babar who used to score runs for fun and now he struggles against even medium pace bowlers 💔💔#BabarAzam𓃵 #BabarAzam #PakistanCricket pic.twitter.com/NKsMF7FuUF— Babar Azam's World (@Babrazam358) October 10, 2024

एक यूजर ने पोस्‍ट किया, ''विश्‍वास नहीं होता कि यह वो ही बाबर आजम है तो मजे के लिए रन बनाता था और अब वो मध्‍यम तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी संघर्ष करता है।''

एक यूजर ने तंज कसते हुए पोस्‍ट किया, ''पाकिस्‍तान के बाबर आजम उर्फ बोबजी द किंग महज 95 रन से शतक चूके।''

