ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 विश्व कप टीम में दो भारतीय मूल के खिलाड़ी, आर्यन शर्मा और जान जेम्स दिखाएंगे दम
मेलबर्न, पीटीआई: भारतीय मूल के दो खिलाड़ियों आर्यन शर्मा और जान जेम्स को नामीबिया और जिंबाब्वे में 15 जनवरी से छह फरवरी तक होने वाले पुरुषों के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। आर्यन उपयोगी बल्लेबाज और धीमी गति के बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जबकि जेम्स ऑलराउंडर हैं जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं।
यह दोनों उस टीम का हिस्सा थे, जो सितंबर में युवा टेस्ट और वनडे सीरीज में भारत के विरुद्ध खेली थी। भारतीय मूल के क्रिकेटरों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम में श्रीलंकाई मूल के दो खिलाड़ी (नादेन कूरे और नितेश सैमुअल) और चीनी मूल का एक खिलाड़ी (एलेक्स ली यंग) भी शामिल हैं। ओलिवर पीक टीम के कप्तान हैं।
ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम के मुख्य कोच टिम नीलसन ने कहा कि आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारा ध्यान ऐसे खिलाड़ियों के चयन पर रहा है जिनके कौशल एक-दूसरे के पूरक हों और जिनसे हम टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उन्होंने सितंबर में भारत के विरुद्ध अंडर-19 सीरीज और हाल ही में पर्थ में खेली गई राष्ट्रीय अंडर-19 चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में आयरलैंड, जापान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। टीम जनवरी की शुरुआत में नामीबिया पहुंचेगी और नौ से 14 जनवरी तक अभ्यास मैच खेलेगी।
ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 पुरुष टीम
ओलिवर पीक(कप्तान), कैसी बार्टन, नादेन कूरे, जेडन ड्रेपर, बेन गार्डन, स्टीवन होगन, थामस होगन, जान जेम्स, चार्ल्स लाचमंड, विल मलाजचुक, नितेश सैमुअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विलियम टेलर, एलेक्स ली यंग।
