AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20I टीम का एलान, भारत के सबसे बड़े दुश्मन की वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20I टीम का एलान हो गया है। मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से ड्रॉप किया गया है, जबकि मैट रेनशॉ को टीम में चुना गया है, जो पहली बार इस फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं।

मेजबान ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है, जिससे टीम इंडिया की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। ऐसे में एक नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम में किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।

AUS vs IND ODI Series: वनडे टीम में कौन अंदर, कौन बाहर? भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाना है, जबकि दूसरा वनडे 23 को एडिलेड और तीसरा वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है, जबकि अनकैप्ड बैटर मैथ्यू रेनशॉ को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है।

स्टार्क ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में वनडे मैच खेला था, जिसके बाद से वह वर्कलोड की वजह से आराम पर थे। 15 सदस्यीय वनडे टीम में चार बदलाव हुए। रेनशॉ, मैट शॉट और मिच ओवन को टीम में शामिल किया गया है।

मिच ओवन और मैट शॉ दोनों ही साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी टीम में चुने गए थे, लेकिन इंजरी के चलते वह खेल नहीं पाए। ये दोनों ही खिलाड़ी अब भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के लिए तैयार है।

रेनशॉ, जो पहले 2022 वनडे स्क्वॉड का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 50 की औसत से 305 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए बनाम श्रीलंका ए के लिए भी शानदार खेल दिखाया था। उनके बल्ले से 80, 106 और 62 रन निकले थे।

बता दें कि स्क्वॉड में ये बदलाव स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के रिटायरमेंट के बाद लिए गए। वहीं, मार्नस लाबुशेन को ड्रॉप किया गया है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो पारियों में सिर्फ 1-1 रन ही बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कप्तानी मिचेल मार्श के पास हैं, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस अभी रिकवर हो रहे हैं। एलेक्स कैरी पहला वनडे मैच मिस कर सकते हैं, क्योंकि वह साउथ ऑस्ट्रेलिया शेफील्ड शिल्ड मैच में खेलेंगे।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा

भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम (पहले दो मैच): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा