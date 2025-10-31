Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अगर ट्रॉफी जल्द नहीं दी गई तो...', BCCI ने मोहसिन नकवी को दे डाली अंतिम चेतावनी, बड़ा कदम उठाने की कही बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    बीसीसीआई को उम्मीद है कि एशिया कप विजेता ट्रॉफी एक या दो दिन में मुंबई स्थित उसके मुख्यालय पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मामले को 4 नवंबर को होने वाली आईसीसी की बैठक में उठाएगा। ऐसे में मोहसिन नकवी की एसीसी अध्यक्ष की कुर्सी भी दांव पर लग जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बड़ा अपडेट।

    मुंबई, प्रेट्र। बीसीसीआई को उम्मीद है कि एशिया कप विजेता ट्रॉफी एक या दो दिन में मुंबई स्थित उसके मुख्यालय पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मामले को 4 नवंबर को होने वाली आईसीसी की बैठक में उठाएगा। भारत ने दुबई में हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वह एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं।

    बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, जिस तरह से एक महीने बाद भी हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है, उससे हम थोड़े नाखुश हैं। हम इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 10 दिन पहले भी हमने एसीसी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था लेकिन उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

    'अगर ट्रॉफी नहीं सौंपी तो...'

    सैकिया ने आगे कहा, अब भी ट्रॉफी उनके पास है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक-दो दिन में यह ट्रॉफी मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय में हमारे पास पहुंच जाएगी। सैकिया ने कहा कि अगर ट्रॉफी जल्द ही नहीं सौंपी गई तो बीसीसीआई दुबई में होने वाली आइसीसी की तिमाही बैठक में इस मुद्दे को उठाएगा।

    मामले से निपटने को तैयार

    बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर ट्रॉफी वापस करने का अनुरोध किया है लेकिन नकवी कथित तौर पर अपने रुख पर अड़े हुए हैं और सुझाव दे रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी भविष्य में किसी कार्यक्रम में इसे व्यक्तिगत रूप से ले लें क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक समाधान नहीं हुआ है।

    सैकिया ने कहा कि हम इस मामले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं भारत के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि ट्रॉफी भारत वापस आएगी, बस समय सीमा तय नहीं है।

    यह भी पढे़ं- मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं!BCCI अब लेगा कड़ा एक्शन, श्रीलंका और अफगानिस्तान का मिला साथ