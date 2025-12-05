Language
    Ashes 2025: जैक, स्मिथ की पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर हासिल की बढ़त, ट्रेविस हेड हुए फेल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 44 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान ट ...और पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की बढ़त

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जैक वेदराल्ड के अलावा मार्नस लाबुशैन और स्टीव स्मिथ की अर्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत छह विकेट के नुकसान पर 378 रनों के साथ किया और इंग्लैंड पर 44 रनों की बढ़त ले ली।

    इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक एलेक्स कैरी 46 और माइकल नासेर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश अपनी बढ़त को मजबूत करने पर होगी।

    इंग्लैंड की पारी

    इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत नौ विकेट के नुकसान पर 325 रनों के साथ की थी। ब्रेंडन डोगेट ने जोफ्रा आर्चर का विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया। वह 36 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से 38 रन ही बना सके। जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक है।

    ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने छह विकेट लिए। नासेर, स्कॉट बोलैंड और डोगेट ने एक-एक विकेट लिए। एक बल्लेबा रन आउट हुआ जो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स।

    ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का कहर

    इस मैच में ट्रेविस हेड ने ओपनिंग का जिम्मा संभाला है। उन्होंने जैक वेदराल्ड के साथ पारी की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। ब्रायडन कार्स ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया। वह 43 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाने में सफल रहे। लाबुशैन ने फिर जैक के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने 146 तक स्कोर पहुंचा दिया और यहीं जोफ्रा आर्चर ने जैक की पारी का अंत कर दिया। उन्होंने 78 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 72 रन बनाए।

    बेन स्टोक्स ने लाबुशैन की पारी का अंत कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दे दिया। लाबुशैन ने 78 गेंदों का सामना कर नौ चौके और एक छक्का मारा। फिर कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ के बीच 97 रनों की साझेदारी से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मजबूती हासि की। कार्स ने इस साझेदारी 291 रनों के कुल स्कोर पर तोड़ दिया। स्मिथ 85 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर आउट हो गए। स्टोक्स ने जॉश इंग्लिस को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया। इंग्लिस 25 गेंदों पर 23 रन ही बना सके।

