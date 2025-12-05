Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब लगातार 8 सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड को मिली ऐतिहासिक जीत, 2 खिलाड़ियों को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    एशेज में कभी इंग्लैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे पर भारी पड़ती रही हैं। अक्सर दोनों देश अपनी जमीन पर दूसरे पर भारी पड़ते हैं। शुरू में इंग्लैंड ने अप ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    साल 2005 में इंग्लैंड ने जीती एशेज सीरीज। फोटो- ESPN

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज टेस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी और सर्वाधिक रोमांचक सीरीज मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दो साल में एक बार आयोजित होने वाली सीरीज का इंतजार दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एशेज में कभी इंग्लैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे पर भारी पड़ती रही हैं। अक्सर दोनों देश अपनी जमीन पर दूसरे पर भारी पड़ते हैं। शुरू में इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व कामय रखा और 1882-83 से 1890 तक लगातार 8 सीरीज जीती। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 1891-92 में पहली बार जीत नसीब हुई। फिर तो रिजल्ट बदलते रहे।

    ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

    हालांकि, एक समय ऐसा आया जब एशेज पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बना लिया।1989, 1990-91, 1993, 1994-95, 1997, 1998-99, 2001, 2002-03 तक लगातार 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त दी।

    इंग्लैंड एक ऐसे कप्तान और टीम की तलाश में था, जो उसे एशेज में जीत दिलाकर उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करा सके। आखिरकार वह समय आया 2005 में जब माइकल वॉन की कप्तानी में अपनी सरजमीं पर जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोका था।

    2005 में मिली इंग्लैंड को जीत

    साल 2005 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड पहुंची। माइकल वॉन की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम अपनी धरती पर एशेज का खिताब वापस पाने को उत्सुक थी, लेकिन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 239 रन से जीत हासिल की। इस हार के बाद एक बार फिर इंग्लैंड पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडराने लगा था।

    ऐसा रहा टेस्ट सीरीज का हाल

    दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने दमदार वापसी की और बर्मिंघम में खेले गए रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। वहीं, मैनचेस्टर में खेला गया तीसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके बाद नॉटिंघम में खेले गए चौथे टेस्ट को 3 विकेट से जीतकर इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। आखिरी मुकाबला फाइनल मैच बन गया था।

    द ओवल में खेला गया पांचवां टेस्ट ड्रा रहा और इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के लिए सीरीज में एंड्रयू फ्लिंटॉफ गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। फ्लिंटॉफ ने 402 रन बनाने के साथ ही 24 विकेट लिए। सीरीज में 40 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और एंड्रयू फ्लिंटॉफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया।

    यह भी पढ़ें- 'राख' से निकली दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी की ज्वाला, एक 'शोक संदेश' ने दिया 'द एशेज' को जन्म; दिलचस्प है कहानी