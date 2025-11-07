2.5 करोड़ रुपये, ग्रुप-I की नौकरी और भी बहुत कुछ, आंध्र सरकार ने वर्ल्ड चैंपियन श्री चरणी को किया सम्मानित

उन्होंने स्थानीय और राज्य स्तर की टीमों में जगह बनाई और अंततः राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। उनके तेज विकास और अपने पहले विश्व कप में उनके प्रभाव ने अब उन्हें आंध्र प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श बना दिया है।

श्री चरणी का विश्व कप में प्रदर्शन

चरणी का सफर बेहद यादगार रहा है। 21 साल की इस बाएं हाथ की स्पिनर ने अप्रैल में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वह भारत की सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बन गईं। उन्होंने कई मैचों में अहम स्पेल डालते हुए 14 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने एनेके बॉश को शून्य पर आउट करके भारत को अहम सफलता दिलाई, जिससे टीम ने मैच पर फिर से वापसी की थी।