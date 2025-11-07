2.5 करोड़ रुपये, ग्रुप-I की नौकरी और भी बहुत कुछ, आंध्र सरकार ने वर्ल्ड चैंपियन श्री चरणी को किया सम्मानित
दिल्ली से लौटने पर चरणी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की। उन्होंने विश्व कप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता आंध्र प्रदेश के लिए गौरव का पल है। चरणी को एक छोटे से समारोह में सम्मानित भी किया गया, जहां उन्होंने भारत की पहली 50 ओवर की विश्व कप जीत का हिस्सा बनने के अपने अनुभव साझा किए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली श्री चरणी को आंध्र प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने युवा क्रिकेटर श्री चरणी के लिए खास पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य उन्हें 2.5 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार, ग्रुप-I सरकारी नौकरी और उनके गृहनगर कडप्पा में 1,000 वर्ग गज का घर देने का एलान किया है।
हवाई अड्डे पर किया गया स्वागत
राज्य लौटने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गन्नवरम हवाई अड्डे पर आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी, राज्य के मंत्री और फैंस उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। बता दें कि चरणी एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ीं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हालांकि, उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
The Government of Andhra Pradesh, led by Hon’ble Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu Garu has announced a cash award of ₹2.5 crore, a 1,000 sq. yard house site, and a Group-I government job for Ms. Shree Charani in recognition of her exemplary performance in the ICC Women’s… pic.twitter.com/lUHpx1fHy9— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) November 7, 2025
उन्होंने स्थानीय और राज्य स्तर की टीमों में जगह बनाई और अंततः राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। उनके तेज विकास और अपने पहले विश्व कप में उनके प्रभाव ने अब उन्हें आंध्र प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श बना दिया है।
श्री चरणी का विश्व कप में प्रदर्शन
चरणी का सफर बेहद यादगार रहा है। 21 साल की इस बाएं हाथ की स्पिनर ने अप्रैल में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वह भारत की सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बन गईं। उन्होंने कई मैचों में अहम स्पेल डालते हुए 14 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने एनेके बॉश को शून्य पर आउट करके भारत को अहम सफलता दिलाई, जिससे टीम ने मैच पर फिर से वापसी की थी।
