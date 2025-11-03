IND W vs SA W Final: भारतीय महिला टीम बनी वर्ल्ड चैंपियन, इन पांच खिलाड़ियों ने लिखी जीत की पटकथा

नई दिल्ली, जेएनएन। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया और पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक के साथ पांच विकेट चटकाए।

पूरे टूर्नामेंट में कई भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार पारियां खेलीं, जिन्होंने जीत की पटकथा लिखी। आइए नजर डालते हैं उन पांच खिलाड़ियों पर, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। स्मृति मंधाना स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत लय दी। उनकी टाइमिंग और कवर ड्राइव ने सबका दिल जीत लिया। वह वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने नौ मैचों में कुल 434 रन बनाए।

जेमिमा रोड्रिग्स सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा ने नाबाद 127 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी ने भारत को फाइनल में पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने मौजूदा विश्व कप में आठ मैचों में कुल 292 रन बनाए।

शेफाली वर्मा फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में 78 गेंदों पर 87 रन बनाए। टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम में न होने के बावजूद उन्होंने मौका मिलने पर शानदार वापसी की। उन्होंने मौजूदा विश्व कप के दो मैचों में कुल 97 रन बनाए और दो विकेट भी झटके।

दीप्ति शर्मा अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने न सिर्फ बीच के ओवरों में रन रोके, बल्कि अहम मौकों पर विकेट भी झटके। खिताबी मुकाबले में दीप्ति ने पांच विकेट लिए। इसके साथ ही वह मौजूदा विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बनीं।