पड़ोसी महिलाओं ने बल्ला उठाया, बरसाए फूल… वर्ल्ड चैंपियन कोच Amol Muzumdar का घर लौटने पर हुआ ग्रैंड वेलकम- VIDEO
Amol Muzumdar Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप जिताने वाले कोच अमोल मजूमदार का मुंबई में घर वापसी पर भव्य स्वागत हुआ। पड़ोसियों ने उनकी सफलता और टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए हीरो जैसा अभिनंदन किया। मजूमदार ने इस दौरान भारत को एक खेल-प्रेमी राष्ट्र बनाने का आह्वान किया और इस जीत से वह विश्व कप विजेता भारतीय कोचों में शामिल हुए।
स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Amol Muzumdar: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाले कोच अमोल मजूमदार की घर वापसी पर उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, वो देखने लायक रहा।
मुंबई के उपनगर विले पार्ले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार का हीरो जैसा स्वागत हो रहा है।
पड़ोसी महिलाएं बल्ला उठाकर, गुलाब की पंखुड़ियों बरसाकर उनका भव्य स्वागत कर रही हैं। ये माहौल देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई राजा युद्ध लड़कर अपने राज्य में लौटा है।
Amol Muzumdar का घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत
दरअसल, वायरल वीडियो में देखा गया कि जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार जब अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे तब प्रवेश द्वार पर बल्ला उठाकर पड़ोसी महिलाओं ने उन्हें सलामी दी।
अमोल के स्वागत के लिए जुटे लोगों के लिए ये सिर्फ एक विश्व कप जीत की बात नहीं थी, बल्कि यह उनकी अपनी गली के एक शख्स की सफलता थी, जिसके बिना टीम इंडिया कभी इतिहास नहीं रच पाती। इस ग्रैंड वेलकम के दौरान भी अमोल अपने शांत और जमीन से जुड़े स्वभाव में ही नजर आए। उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और उन्होंने उस दौरान कहा कि खेल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आइए हम सिर्फ एक क्रिकेट राष्ट्र न बनें, बल्कि एक खेल-प्रेमी राष्ट्र बनें।
बता दें कि अमोल मजूमदार भले ही खिलाड़ी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व न कर पाएं हो, लेकिन अब वह विश्व कप जीतने वाले गैरी कर्स्टन और राहुल द्रविड़ मुख्य कोचों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। टीम की सफलता के पीछे खिलाड़ियों की एकजुटता को मजूमदार ने सबसे बड़ा कारण बताया था।
2 नवंबर 2025 को जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सच साबित किया, जहां उन्होंने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता।
