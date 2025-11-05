पड़ोसी महिलाओं ने बल्ला उठाया, बरसाए फूल… वर्ल्ड चैंपियन कोच Amol Muzumdar का घर लौटने पर हुआ ग्रैंड वेलकम- VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Amol Muzumdar: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाले कोच अमोल मजूमदार की घर वापसी पर उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, वो देखने लायक रहा।

मुंबई के उपनगर विले पार्ले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार का हीरो जैसा स्वागत हो रहा है।

पड़ोसी महिलाएं बल्ला उठाकर, गुलाब की पंखुड़ियों बरसाकर उनका भव्य स्वागत कर रही हैं। ये माहौल देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई राजा युद्ध लड़कर अपने राज्य में लौटा है।

Amol Muzumdar का घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा गया कि जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार जब अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे तब प्रवेश द्वार पर बल्ला उठाकर पड़ोसी महिलाओं ने उन्हें सलामी दी।