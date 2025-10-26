भारतीय टीम को सेमीफाइनल से पहले मिली राहत वाली खबर, ऑस्ट्रेलिया की मेन खिलाड़ी का खेलना मुश्किल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम को 30 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले एक राहत वाली खबर मिली है। अंतिम-4 के मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है और इस टीम की एक अहम खिलाड़ी का खेलना मुश्किल दिख रहा है। ये खिलाड़ी हैं कप्तान एलिसा हिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिली चोट के कारण बीते दो मैच नहीं खेल सकीं और अब ऐसा लग रहा है कि अब उनका सेमीफाइनल में भी न खेलना तय है। इस बात के संकेत खुद टीम की कोच ने दिए हैं। हिली अभी तक अपनी चोट से ठीक नहीं हो पाई हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोट लग गई थी जिसके बाद वह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर नहीं उतर सकीं।

कोच ने दी जानकारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की कोच शेली निश्टचके से हिली की फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समय हिली को इस समय देखरेख में रखा जा रहा है और उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल तक फिट हो जाएं। हालांकि, उनकी टोन में एक शक था कि हिली भारत के खिलाफ मैच से पहले फिट हो पाएंगी या नहीं।

कोच ने कहा, "जाहिर है कि वह आज के मैच में नहीं खेल सकीं,लेकिन उनकी देखरेख की जा रही है। उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल से पहले फिट हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले कुछ दिन बचे हैं। हमें फिर से उम्मीद है और जैसे-जैसे मैच करीब आता जा रहा है उनकी देखभाल की जा रही है।"