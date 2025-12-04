Ajit Agarkar Net Worth: महल जैसा घर, करोड़ों में सैलरी… अजीत अगरकर कुल कितनी संपत्ति के हैं मालिक?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ajit Agarkar Birthday: टीम इंडिया चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आज यानी 4 दिसंबर 2025 को अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन 1977 को मुंबई में अजीत अगरकर का जन्म हुआ था, जिनकी गिनती भारतीय क्रिकेट के शानदार गेंदबाजों में होती है।
वैसे तो अजीत अगरकर के क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर बल्लेबाज की। उन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने 1 अप्रैल 1988 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। 23 मैचों में ही उन्होंने 50 विकेट लेकर दिग्गज गेंदबाज डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ डाला था।
उनके नाम 191 वनडे मैचों में 288 विकेट दर्ज हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए अजीत अगरकर ने शतक लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। उनके नाम 133 वनडे मैच में 200 विकेट और 1000 रन बनाने का अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। जबकि अजीत अगरकर का टेस्ट रिकॉर्ड उतना खास नहीं रहा है। उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 58 विकेट चटकाए।
उनके रिकॉर्ड्स की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन आज आपको बताते हैं अजीत अगरकर कुल कितनी नेटवर्थ के मालिक हैं?
Ajit Agarkar Net Worth: कितनी हैं अजीत अगरकर की नेटवर्थ?
अगर बात करें अजीत अगरकर की नेटवर्थ (Ajit Agarkar Net Worth) की तो उनकी नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर है जो कि करीब 40 करोड़ रुपये है। उन्हें नए चीफ सेलेक्टर की जॉब के लिए 3 करोड़ रुपये के करीब सैलरी मिलती है। वहीं इसके अलावा उन्होंने आईपीएल की टीम केकेआर और दिल्ली टीम की तरफ से भी अपने करियर में खेला है। बतौर कमेंटेटर एक मैच के लिए अजीत की सैलरी 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपये मिलते थे।
घर किसी महल से कम नहीं
अजीत अगरकर ने साल 2002 में अपने मुस्लिम दोस्त की बहन फातिमा घडियाली से शादी रचाई। अजीत और फतिमा का एक बेटा है। अजीत के घर की बात करें तो वह एक आलीशान घर में रहते है। उनके घर में हर एक सुविधा लग्जरी है। घर में जिम से लेकर गार्डनिंग तक उनका घर काफी समार्ट और मॉड्यूलर है।
गाड़ियों का बेहद शौक
अजीत अगरकर को गाड़ियों का काफी शौक है। उनके कार कलेक्शन में BMW जैसी कई महंगी-महंगी कारे शामिल है। वहीं, बाइसाइकिल में उनके पास Yamaha और BMW बाइक्स है।
