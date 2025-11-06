T20 World Cup: अहमदाबाद में होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, ICC जल्द जारी कर सकता है पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली, प्रेट्र। बीसीसीआई ने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए पांच स्थलों को चिंहित किया है। इसमें अहमदाबाद के अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई का नाम शामिल है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा।

2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में ही खेला गया था। अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता एक लाख से अधिक है। उस विश्व कप का आयोजन कुल 10 स्थलों पर किया गया था।

अगले हफ्ते जारी हो सकता है शेड्यूल सूत्रों के अनुसार, आईसीसी अगले हफ्ते फरवरी-मार्च में होने वाले टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी करेगा। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका पाकिस्तान के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू (तटस्थ स्थल) के रूप में कार्य करेगा, जो भारत के साथ हुए समझौते का हिस्सा है।

श्रीलंका में तीन वेन्यू का हुआ चुनाव श्रीलंका में तीन स्थानों पर मैच खेले जाएंगे, जिनमें कोलंबो भी शामिल है। भारत इस बार मेजबान होने के साथ-साथ मौजूदा चैंपियन के रूप में व‌र्ल्ड कप में उतरेगा। भारतीय टीम ने पिछले साल जून में बारबाडोस में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था।