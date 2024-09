AFG vs NZ Weather Report: बारिश की भेंट चढ़ेगा अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच? नोएडा के मौसम का हाल

NZ vs AFG one off test weather report न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 9 सितंबर से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में खेला जाएगा। यह मुकाबला ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाना है। इस टेस्ट में अफगान की टीम की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी के पास है जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टिम साउदी के पास है।

AFG vs NZ Weather Report: कैसा रहेगा नोएडा का मौसम? (pic credit- espn)