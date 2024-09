AFG vs NZ Live Streaming: फ्री में कैसे देख सकते हैं नोएडा में होने वाले एकमात्र टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, पढ़िए डिटेल्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AFG vs NZ One Off Test Live Streaming: ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 9 सितंबर से खेला जाना है। दोनों टीमों इसके लिए कुछ दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड को अगले महीने से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना है, ऐसे में अफगानिस्तान को हराकर कीवी टीम के पास कॉन्फिडेंस हासिल करने का अच्छा मौका है।

एकमात्र टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी टिम साउदी के पास है, जबकि अफगान की टीम की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे। राशिद खान चोट के कारण यह मैच नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज 2023-24 में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जानते हैं ग्रेटर नोएडा में खेले जाने वाले इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डेटिल्स के बारे में।