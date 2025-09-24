ICC T20I Ranking: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, सूर्या-विराट के बाद ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय

एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा 900 टी20I रेटिंग अंक हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। 907 अंकों के साथ रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। साथ ही वह 900 या उससे ज्यादा रेटिंग अंक पाने के मामले में सूर्या और कोहली से पीछे हैं। अब वह ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम में भी जगह बनाने की दौड़ में हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद से अभिषेक शर्मा टी20I क्रिकेट में एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। इस विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने केवल 21 मैच में 197.21 की शानदार स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए हैं, जिससे उन्हें ICC टी20I रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। ताजा जारी हुई आईसीसी रैंकिंग में वह पहले स्थान पर बने हुए हैं।

अभिषेक ने मौजूदा एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करके अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर्स के बेहद अहम मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 39 गेंद पर 74 रनों की पारी खेलकर भारत को छह विकेट से आसान जीत दिलाई। उनकी इस मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

अभिषेक की टी20 रेटिंग अंक सिर्फ 25 साल की उम्र में अभिषेक अब टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 900 रेटिंग अंक पार करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बनकर एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं। उनके वर्तमान में 907 अंक हैं, जो केवल भारतीय टीम के अपने साथियों सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) से पीछे हैं, जिससे वह सर्वकालिक सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

एशिया कप में दमदार प्रदर्शन एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक अब वनडे क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। खबरों के मुताबिक, चयनकर्ता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए उन पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि चयनकर्ता विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट में भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अगर वे अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाते हैं तो अभिषेक को टीम में शामिल किया जा सकता है।