    IND U19 vs PAK U19: कौन हैं आरोन जॉर्ज? जिनकी संजू सैमसन से हो रही तुलना; एबी डिविलियर्स को मानते हैं आइडल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    एरोन जॉर्ज ने अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ संयमित पारी खेलकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि 19 वर्षीय खिलाड़ी शतक बनाने से चूक गया, ...और पढ़ें

    आरोन जॉर्ज की संजू सैमसन से तुलना। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Under-19 Asia Cup Ind vs Pak: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शुरुआती झटकों के बाद भारत को उबारने के लिए आरोन जॉर्ज ने 88 गेंद पर 85 रनों की संयमित पारी खेली। महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाईं। उनके स्टाइलिश स्ट्रोकप्ले को देख फैंस उनकी तुलना संजू सैमसन से करने लगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी पांच रन पर और कप्तान आयुष महात्रे 38 रन पर बनाकर आउट हुए। इसके बाद जॉर्ज ने डटकर मुकाबला किया और अनुशासित पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के सामने परिपक्वता और संयम का परिचय दिया। उनकी पारी में एक छक्का और 12 चौके शामिल थे।

    बेहतर फुटवर्क और गैप ढूंढने की क्षमता

    सूर्यवंशी या महात्रे के विपरीत, जॉर्ज ने आक्रामक बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय, उनकी पारी में सहज फुटवर्क और मैदान में गैप ढूंढने की क्षमता दिखी। इसके चलते सोशल मीडिया पर तुरंत तुलना शुरू हो गई, जिसमें फैंस ने जॉर्ज की बल्लेबाजी की तुलना संजू सैमसन से की। खासकर गेंद को सटीक समय पर हिट करने की उनकी क्षमता की।

    केरल में जन्मे हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने उस टीम की कप्तानी की जिसने विनो मांकड़ ट्रॉफी जीती। घरेलू ट्रॉफी के मामले में राज्य के सीमित इतिहास को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हैदराबाद की इस जीत ने 38 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किसी बड़े आयु वर्ग में खिताब का सूखा खत्म किया था।

    विनू मांकड़ ट्रॉफी में बिखेरा जलवा

    लगातार रन बनाने वाले जॉर्ज ने विनू मांकड़ ट्रॉफी के पिछले दो सीजनों में 341 और 373 रन बनाकर अंडर-19 स्तर पर हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के लिए उन्हें इंडिया-बी का कप्तान बनाया गया था।

    केरल में हुआ जन्म

    जॉर्ज की सफलता के पीछे उनके परिवार का भरपूर समर्थन है। खासकर उनके पिता ईसो वर्गीस का, जो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन समर्थन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सके। द हिंदू के अनुसार, ईसो ने पुलिस में काम करने से पहले लीग क्रिकेट खेला और बाद में कॉर्पोरेट जगत में चले गए।

    एबी डिविलियर्स हैं आदर्श

    एरोन जॉर्ज, जिन्हें टेबल टेनिस और बास्केटबॉल खेलना पसंद है, एबी डिविलियर्स को अपना आदर्श मानते हैं। जॉर्ज 2022-23 सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के बाद से ही चयनकर्ताओं की नजर में रहे हैं, जब उन्होंने बिहार के खिलाफ नाबाद 303 रन बनाए थे। इस पारी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में काफी ध्यान आकर्षित किया था।

