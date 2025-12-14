IND U19 vs PAK U19: कौन हैं आरोन जॉर्ज? जिनकी संजू सैमसन से हो रही तुलना; एबी डिविलियर्स को मानते हैं आइडल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Under-19 Asia Cup Ind vs Pak: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शुरुआती झटकों के बाद भारत को उबारने के लिए आरोन जॉर्ज ने 88 गेंद पर 85 रनों की संयमित पारी खेली। महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाईं। उनके स्टाइलिश स्ट्रोकप्ले को देख फैंस उनकी तुलना संजू सैमसन से करने लगे।

शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी पांच रन पर और कप्तान आयुष महात्रे 38 रन पर बनाकर आउट हुए। इसके बाद जॉर्ज ने डटकर मुकाबला किया और अनुशासित पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के सामने परिपक्वता और संयम का परिचय दिया। उनकी पारी में एक छक्का और 12 चौके शामिल थे।

बेहतर फुटवर्क और गैप ढूंढने की क्षमता सूर्यवंशी या महात्रे के विपरीत, जॉर्ज ने आक्रामक बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय, उनकी पारी में सहज फुटवर्क और मैदान में गैप ढूंढने की क्षमता दिखी। इसके चलते सोशल मीडिया पर तुरंत तुलना शुरू हो गई, जिसमें फैंस ने जॉर्ज की बल्लेबाजी की तुलना संजू सैमसन से की। खासकर गेंद को सटीक समय पर हिट करने की उनकी क्षमता की।



केरल में जन्मे हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने उस टीम की कप्तानी की जिसने विनो मांकड़ ट्रॉफी जीती। घरेलू ट्रॉफी के मामले में राज्य के सीमित इतिहास को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हैदराबाद की इस जीत ने 38 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किसी बड़े आयु वर्ग में खिताब का सूखा खत्म किया था।