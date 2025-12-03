स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शानदार शतकों की बदौलत 358 रन बनाए। खेल शुरू होने से पहले एक अजीबो-गरीब घटना घटी, जिसे देख सभी हैरान रह गए। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने मामला संभाल लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, भारत की पारी के दौरान मैदान की सुरक्षा भेदकर एक फैन पिच तक पहुंच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए और फैन को मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके चलते मैच में थोड़ी देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ। फैन ने कोहली के पैर छुए। इससे पहले रांची में जब विराट कोहली ने शतक पूरा किया था तो एक फैन मैदान के अंदर घुस गया था और कोहली के पैर छुए थे।

भारत की पारी के दौरान हुई घटना मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए रोहित और जायसवाल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली और पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। इस साझेदारी को नांद्रे बर्गर ने रोहित शर्मा को आउट कर तोड़ा।