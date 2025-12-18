Year Ender 2025: क्रिकेट का साल जो इतिहास रच गया, RCB को मिला पहला IPL खिताब; भारत ने खत्म किया 12 साल का सूखा

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    ईयर एंडर 2025

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 2025 क्रिकेट जगत के लिए एक अविस्मरणीय साल साबित हुआ। लंबे इंतजार के बाद मिली जीतें, अप्रत्याशित उलटफेर और रोमांचक फाइनल्स ने फैंस को कुर्सी और टीवी से बांधे रखा। भारत ने जहां सफेद गेंद की क्रिकेट में धमाल मचाया। वहीं, टेस्ट में बड़ा झटका लगा।

    आईपीएल में एक दिग्गज फ्रेंचाइजी का सूखा खत्म हुआ तो महिला बिग बैश लीग को उसकी नई चैंपियन टीम मिली। आइए, उन पांच बड़े पलों पर नजर डालते हैं जो इस साल को खास बनाते हैं। आइए जानते हैं उन पांच खास पलों को।

    सबसे पहले बात भारत की

    भारत ने 2013 के बाद पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने तीसरी बार यह खिताब जीता। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने फिर साबित किया कि वे बड़े मौकों पर चमकते हैं। स्पिनर्स की धार और बैटिंग की स्थिरता ने भारत को अजेय बना दिया। फैंस के लिए यह जीत 12 साल के इंतजार का मीठा फल थी।

    फिर आया आईपीएल का रोमांच

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आखिरकार 18 साल का सूखा खत्म किया। 2008 से तीन फाइनल हारने के बाद आखिरकार 2025 में राजत पाटीदार की कप्तानी में पंजाब किंग्स को हराकर पहली ट्रॉफी उठाई। विराट कोहली की आंखों में आंसू और चिन्नास्वामी का जश्न- यह दृश्य क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रहेगा।

    टेस्ट क्रिकेट में बड़ा उलटफेर

    साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। वह भी 2-0 से क्लीन स्वीप करके। गुवाहाटी में 408 रनों की रिकॉर्ड जीत ने भारत को घर में सबसे बड़ी हार दी। साइमन हार्मर की स्पिन और एडेन मार्करम की फील्डिंग ने प्रोटियाज को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका ने साबित किया कि वे किसी भी कंडीशन में राज कर सकते हैं।

    एशिया कप में भारत का दबदबा कायम

    दुबई में पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर भारत ने नौवीं बार खिताब जीता। तिलक वर्मा की नाबाद पारी ने तनावपूर्ण चेज को यादगार बनाया। टूर्नामेंट में भारत ने तीन बार पाकिस्तान को हराया। यह साल भारत-पाक राइवलरी का हाइलाइट रहा।

    WBBL को मिला उसका नया चैंपियन

    होबार्ट हरिकेन्स ने WBBL के 11वें सीजन में पहली बार खिताब जीता। लिजेल ली की नाबाद 77 रन की पारी ने पर्थ स्कॉर्चर्स को धूल चटाई। 11 सीजन का इंतजार खत्म होते देख फैंस भावुक हो गए।

