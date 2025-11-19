On This Day: 19 नवंबर... टूटा था 140 करोड़ भारतीयों को सपना, 2 साल बाद भी नहीं सोने देती वो काली रात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC World Cup 2023 Final: आज एक बार फिर वो तारीख आ गई जिसने 140 करोड़ भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया था। आज ही के दिन 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ था।

19 नवंबर की सुबह से ही पूरे देश में खुशी की लहर थी और पूरा हिंदुस्तान जश्न की तैयारी कर रहा था, क्योंकि भारत ने अजेय रहते हुए वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल टूट गया।

वो काली रात की याद दिन 19 नवंबर 2023... जगह थी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम... मौका था वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 66, विराट कोहली ने 54 और रोहित शर्मा ने 47 रनों की पारी खेली।

हालांकि, फाइनल के हिसाब से ये स्कोर काफी कम था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 43 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर इस मैच को अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 137 रनों की पारी खेली। उनके अलावा मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने बेहद आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया था।

एक हार ने तोड़ा सपना बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने एक भी मैच नहीं हारा था। हालांकि, फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने जश्न को मातम में बदल दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना 6वां वर्ल्ड कप टाइटल जीता। विराट कोहली को इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 11 मैचों में 765 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया।