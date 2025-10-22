IND vs AUS: विराट कोहली की नजरें एमएस धोनी के विशाल रिकॉर्ड पर, बन सकते हैं एडिलेड में ऐसा करने वाले पहले भारतीय
एमएस धोनी ने 6 पारियों में 131 की औसत से 262 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली सिर्फ 4 पारियों में 61 की औसत से 244 रन बनाकर, जिसमें दो शतक शामिल हैं, उनसे ठीक पीछे हैं। ऐसे में एडिलेड में विराट के पास उनको पीछे छोड़ने का मौका है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी फीकी रही है। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में वह आठ गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोहली पहली बार मैदान पर उतरे थे। हालांकि, कोहली के पास 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। एडिलेड में एमएस धोनी ने 6 पारियों में 131 की औसत से 262 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। कोहली सिर्फ 4 पारियों में 61 की औसत से 244 रन बनाकर, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। वह दूसरे स्थान पर हैं। एडिलेड ओवल में इतिहास रचने के लिए कोहली को 19 रन और बनाने होंगे।
2019 में खेला आखिरी वनडे
कोहली ने आखिरी बार 2019 में एडिलेड में वनडे मैच खेला था। उन्होंने कप्तान के रूप में 112 गेंद पर 104 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। चार गेंद और छह विकेट शेष रहते हुए भारत 299 रनों का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। रोहित ने इसी मैच में इस मैदान पर अपना 43 रन की पारी खेली थी। धोनी ने भी 54 गेंदों पर नाबाद 55 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई।
1-0 से पीछे
मौजूदा सीरीज की बात करें तो विराट और रोहित दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। पहले वनडे मैच में दोनों स्टार की वापसी फीफी रही। फिलहाल भारत तीन मैच की सीरीज में 1-0 से पीछे है। दूसरे वनडे मैच में भारत के पास वापसी करने और सीरीज बराबर करने का मौका है। साथ ही विराट और रोहित को फॉर्म में वापसी करने का भी अच्छा अवसर है।
