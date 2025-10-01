14 साल के Vaibhav Suryavanshi बने 'रिकॉर्ड मशीन', ऑस्ट्रेलिया में तूफानी शतक जड़कर ब्रेंडन मैकुलम से छीन लिया सिंहासन
Vaibhav Suryavanshi News भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच खेले जा रहे यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने 78 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज यूथ टेस्ट शतक बनाया। वैभव ने 14 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया और यूथ टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi Century: इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच पहला यूथ टेस्ट खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ा। वैभव भारतीय क्रिकेट में किसी सनसनी से कम नहीं रहे हैं। वह 14 साल की उम्र में आईपीएल शतक लगाने के बाद से लगातार रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से युवा बल्लेबाजों के लिए कठिन चुनौती मानी जाती है, लेकिन बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने अब तक खुद को बेमिसाल साबित किया है। न सिर्फ रन बनाए बल्कि तेज़ रफ्तार से बनाए।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम (IND U19 vs AUS U19 1st Youth Test) के खिलाफ सिर्फ 78 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्हें हायडन शिलर ने अपना शिकार बनाया और वह 113 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त किए।
Vaibhav Suryavanshi का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
- वैभव का 78 गेंदों का शतक ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर यूथ टेस्ट का सबसे तेज शतक बना।
- वैभव ब्रेंडन मैकुलम के बाद वैभव ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 100 गेंदों से कम में दो यूथ टेस्ट शतक जड़े। उन्होंने 2024 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक बनाया था।
- महज 14 साल की उम्र में यह कारनामा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी।
- उन्होंने (वैभव) यूथ टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आयुष म्हात्रे का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने इस पारी में 8 छक्के लगाए और अब उनके नाम 15 यूथ छक्के दर्ज हो गए हैं।
- इससे पहले वैभव ने यूथ वनडे में उन्मुक्त चंद (38) के रिकॉर्ड को तोड़ा था।
IND U19 vs AUS U19 1st Youth Test मैच का हाल
ऑस्ट्रेलिया U19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अपनी पहली पारी में कंगारू टीम 243 रन पर ऑलआउट हो गई। वहीं, जब वैभव आउट हुए, तब भारत इस लक्ष्य से सिर्फ 23 रन पीछे था। उनकी धमाकेदार पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया है।
उनके अलावा वेदांत त्रिवेदी ने दमदार शतकीय पारी खेलकर कंगारू टीम के गेंदबाजों की वाट लगा दी है। खबर लिखे जाने तक इंडिया अंडर 19 टीम के पास 90 रन की बढ़त हो गई है।
