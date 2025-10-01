Vaibhav Suryavanshi News भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच खेले जा रहे यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने 78 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज यूथ टेस्ट शतक बनाया। वैभव ने 14 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया और यूथ टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi Century: इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच पहला यूथ टेस्ट खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ा। वैभव भारतीय क्रिकेट में किसी सनसनी से कम नहीं रहे हैं। वह 14 साल की उम्र में आईपीएल शतक लगाने के बाद से लगातार रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से युवा बल्लेबाजों के लिए कठिन चुनौती मानी जाती है, लेकिन बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने अब तक खुद को बेमिसाल साबित किया है। न सिर्फ रन बनाए बल्कि तेज़ रफ्तार से बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम (IND U19 vs AUS U19 1st Youth Test) के खिलाफ सिर्फ 78 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्हें हायडन शिलर ने अपना शिकार बनाया और वह 113 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त किए।