कप्तानी में टेम्बा बावुमा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत में साउथ अफ्रीका ने दोहराया 25 साल पुराना इतिहास
एक समय साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भारत में एक टेस्ट जीतना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने साल 2000 में भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से हराया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से करारी शिकस्त दी। यह साउथ अफ्रीका की 2018 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 492 रनों के अंतर से मिली जीत के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत है। साउथ अफ्रीका ने 25 साल पुराना इतिहास भारत में दोहराया है।
गौरतलब हो एक समय साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भारत में एक टेस्ट जीतना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने साल 2000 में भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से हराया था।
दोहराया 25 साल पुराना इतिहास
यानी टेम्बा बावुमा की कप्तानी में टीम ने अब से करीब 25 साल पुराने इतिहास को दोहराने का काम किया है। यह साउथ अफ्रीका की भारत में दूसरी टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले उन्होंने फरवरी-मार्च 2000 में हैंसी क्रोनिए के नेतृत्व में भारत को 2-0 से हराया था।
इसके अलावा कप्तान टेम्बा बावुमा ने कप्तानी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई नहीं कर सका। टेम्बा बावुमा अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपने पहले 12 टेस्ट मुकाबलों में से एक भी मैच नहीं हारा है।
भारत का घरेलू टेस्ट मैचों में क्लीन स्वीप-
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
कप्तान के रूप में पहले 12 टेस्ट के बाद सर्वाधिक जीत-
11 - टेम्बा बावुमा
10 - बेन स्टोक्स
10 - लिंडसे हैसेट
बावुमा की कप्तानी में एक मैच ड्रा रहा था। पिछले साल पोर्ट ऑफ स्पेन में बारिश से प्रभावित मैच ड्रॉ रहा था।
बनाम न्यूजीलैंड, 1969/70
बनाम न्यूजीलैंड, 1995/96
बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025/26
भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार (रनों के अंतर से)
408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007
333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017
329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996
टेम्बा का वर्ल्ड रिकॉर्ड
खास बात यह है कि इन 12 टेस्ट में कप्तानी करते हुए टेम्बा ने 11 में जीत दर्ज की है और एक मैच ड्रॉ रहा है। इससे पहले ये कीर्तिमान बेन स्टोक्स और लिंडसे हैसेट के नाम था। इन दोनों कप्तानों ने अपने पहले 12 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 10 मुकाबले जीत थे, लेकिन टेम्बा ने अब तक 11 मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं।
