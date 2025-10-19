Shubman Gill Record: शुभमन गिल ने पहले ही मैच में रच दिया इतिहास, धोनी को छोड़ा पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज का आगाज हो गया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। पहले 10 ओवर में ही टीम के टॉप -3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा (8) विराट कोहली (0) और कप्तान गिल (10) जल्दी पवेलियन लौट गए। नए कप्तान शुभमन गिल अपनी छाप नहीं छोड़ सके। हालांकि, वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर गए।

गिल पर्थ में भले ही बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने मैदान पर उतरते ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। गिल बतौर कप्तान वनडे में कप्तानी करने उतरे तो उन्होंने एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। शुभमन गिल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, ODI और T20I) में टीम की अगुवाई करने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं।

गिल बने नंबर-1 गिल ने 26 साल और 41 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए धोनी को पीछे छोड़ दिया। धोनी ने 26 साल और 279 दिन की उम्र में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की थी। वहीं, वीरेंद्र सहवाग 28 साल और 43 दिन की उम्र के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।