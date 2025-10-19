Language
    Shubman Gill Record: शुभमन गिल ने पहले ही मैच में रच दिया इतिहास, धोनी को छोड़ा पीछे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडिय में ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज किया। हालांकि, कप्तान गिल पहले ही मैच में फ्लॉप हो गए। वहीं, टॉस के लिए उतरते ही गिल ने एक खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने धोनी का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया। 

    Hero Image

    शुभमन गिल ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। फोटो- रायटर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज का आगाज हो गया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। पहले 10 ओवर में ही टीम के टॉप -3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा (8) विराट कोहली (0) और कप्तान गिल (10) जल्दी पवेलियन लौट गए। नए कप्तान शुभमन गिल अपनी छाप नहीं छोड़ सके। हालांकि, वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर गए।

    गिल पर्थ में भले ही बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने मैदान पर उतरते ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। गिल बतौर कप्तान वनडे में कप्तानी करने उतरे तो उन्होंने एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। शुभमन गिल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, ODI और T20I) में टीम की अगुवाई करने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं।

    गिल बने नंबर-1

    गिल ने 26 साल और 41 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए धोनी को पीछे छोड़ दिया। धोनी ने 26 साल और 279 दिन की उम्र में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की थी। वहीं, वीरेंद्र सहवाग 28 साल और 43 दिन की उम्र के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

    मैच में भारत का खराब प्रदर्शन

    मैच की बात करें तो बारिश के चलते कई बार मैच को रोकना पड़ा। इसके चलते ओवर्स में कटौती की गई। 4 बार बारिश ने मैच में खलल डाला। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान 136 रन बनाए। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 31 रन का योगदान दिया। लगातार बारिश की वजह से मुकाबला 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें डकवर्थ लुइस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला।

