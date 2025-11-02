स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 फाइनल में अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बैटर बनीं।

शेफाली वर्मा ने डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 78 गेंदों में सात चौके और दो छक्‍के की मदद से 87 रन बनाए। उन्‍होंने स्‍मृति मंधाना (45) के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की शतकीय साझेदारी की। भारतीय टीम ने शेफाली के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए।

शेफाली का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा आईसीसी पुरुष और महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बैटर बनीं। भारतीय महिला बैटर ने 21 साल और 278 दिन की उम्र में यह कमाल किया। शेफाली ने ऑस्‍ट्रेलिया की जेसिका डफीन का रिकॉर्ड तोड़ा। डफीन ने 2013 महिला वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाया था। तब उनकी उम्र 23 साल और 235 दिन थी।

इंग्‍लैंड की कप्‍तान नाट स‍िवर ब्रंट महिला वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जड़ने वाली तीसरी सबसे युवा बैटर हैं। सिवर ब्रंट ने 2017 महिला वर्ल्‍ड कप में अर्धशतक जमाया था। तब उनकी उम्र 24 साल और 337 दिन की थी।

महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बैटर शेफाली वर्मा - 21 साल और 278 दिन, 2025 वर्ल्‍ड कप फाइनल

जेसिका डफीन - 23 साल और 235 द‍िन, 2013 वर्ल्‍ड कप फाइनल

नाट सिवर ब्रंट - 24 साल और 337 दिन, 2017 वर्ल्‍ड कप फाइनल सहवाग का रिकॉर्ड पता हो कि पुरुष वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज है। सहवाग ने 2003 वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाया था। तब उनकी उम्र 24 साल और 154 दिन थी। ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टीव स्मिथ इस लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं। 2015 वर्ल्‍ड कप में स्मिथ ने 25 साल और 300 दिन की उम्र में अर्धशतक जमाया था।

ऑस्‍ट्रेलिया के डेविड बून पुरुष वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 1987 वर्ल्‍ड कप फाइनल में बून ने अर्धशतक जमाया था। तब उनकी उम्र 26 साल और 314 दिन थी। पुरुष वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग - 24 साल और 154 दिन, 2003 वर्ल्‍ड कप फाइनल

स्‍टीव स्मिथ - 25 साल और 300 दिन, 2015 वर्ल्‍ड कप फाइनल

डेविड बून - 26 साल और 314 दिन, 1987 वर्ल्‍ड कप फाइनल शेफाली ने तोड़ा वीरू का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा काफी विस्‍फोटक बल्‍लेबाज हैं और उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से होती है। वैसे, शेफाली पूर्व भारतीय बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग को अपना आदर्श मानती हैं। हालांकि, फाइनल में शेफाली ने वीरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शेफाली वर्ल्‍ड कप फाइनल में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनीं।