1️⃣ maiden

2️⃣1️⃣ runs

7️⃣ wickets

Charlie Cassell with the 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙀𝙑𝙀𝙍 figures on ODI debut 🤯🤩🔥#FollowScotland pic.twitter.com/EXSw7ixucZ— Cricket Scotland (@CricketScotland) July 22, 2024

स्‍कॉटलैंड ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

मुकाबले की बात करें तो स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ओमान टीम 21.4 ओवर में 91 रन पर सिमट गई। विकेटकीपर प्रतीक आठवले ने सबसे ज्‍यादा 34 रन बनाए। जवाब में स्‍कॉटलैंड ने 17.2 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्‍य को हासिल कर लिया। कप्‍तान रिची बेरिंगटन ने नाबाद 24 रन और ब्रैंडन मैकमुलेन ने नाबाद 37 रन बनाए।

ये भी पढ़ें: MLC 2024: Kieron Pollard के छक्‍के से घायल हुई फैन, मैच के बाद स्‍टार खिलाड़ी ने इस अंदाज से जीता सबका दिल